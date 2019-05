Cliffhanger: Ana Lily Amirpour dirigerà il reboot al femminile

L'action movie estremo Cliffhanger, interpretato da Sylvester Stallone, avrà un reboot al femminile diretto da Ana Lily Amirpour.

Rocket Science ha acquisito i diritti del cult Cliffhanger - l'ultima sfida, interpretato da Sylvester Stallone nel 1993, per produrne una versione al femminile con Original Film di Neal Moritz. A dirigere il reboot al femminile sarà la regista Ana Lily Amirpour che utilizzerà la sceneggiatura di Sascha Penn. Al momento è in corso il casting, Jason Momoa sarebbe in trattative per comparire in un cameo.

Cliffhanger: una scena spettacolare con Sylvester Stallone

Commentando il progetto, Ana Lily Amirpour ha dichiarato: "Sono eccitata all'idea di collaborare con Original Films e Rocket Science, che condividono la mia passione per i survival movie carichi di adrenalina, uno dei miei generi preferiti. Stiamo mettendo in piedi una corsa sfrenata sulle montagne che scaverà a fondo nell'istinto primario di un action movie, dove vediamo ciò che una persona è in grado di fare per sopravvivere in situazione estreme. A questo aggiungeremo un plot di spionaggio e una abile scalatrice nel ruolo principale per una reinvenzione epica di ciò che ha reso l'originale Cliffhanger così divertente ed eccitante".

Dopo gli acclamati A Girl Walks Home Alone at Night e The Bad Batch , Ana Lily Amirpour si prepara a dirigere Kate Hudson in Blood Moon, che entrerà in lavorazione a giugno a New Orleans.