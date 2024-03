Cliffhanger 2 con Sylvester Stallone tra i progetti finanziati da IDM Film Commission Südtirol

IDM Film Commission Südtirol annuncia l'elenco dei nuovi undici progetti che verranno finanziati. Sette provengono dall'Italia, tre dalla Germania e uno dall'Austria, ma va detto che tra i progetti in questione ve m'è uno decisamente popolare, Cliffhanger 2 con protagonista Sylvester Stallone.

La realizzazione dei progetti in questione coinvolgerà professionisti e aziende di servizi altoatesini sia durante la fase di lavorazione sui set che in post-produzione. Sono previsti circa 24 giorni di riprese sul territorio. Le produzioni di molti dei progetti che saranno realizzati adotteranno il protocollo del "Green shooting", introdotto da IDM per limitare l'impatto ambientale delle produzioni cinematografiche in Alto Adige.

Cliffhanger 2 è nell'elenco dei progetti finanziati in fase di produzione. Sequel della precedente pellicola datata 1993, questo action movie firmato da Jean-Francois Richet e ambientato sullo sfondo delle Dolomiti, vedrà Sylvester Stallone nei panni dell'alpinista Gabe Walker che gestisce, insieme alla figlia Sydney, un esclusivo chalet di montagna. L'arrivo di un cliente miliardario porterà Gabe e Sydney, insieme alla sorella minore Naomi, in un pericoloso viaggio, dove cadranno nelle grinfie di una banda di rapitori senza scrupoli. Il film è prodotto dall'austriaca Supernix, la tedesca Supernix e la Rocket Science Cliffhanger di Londra.

Primi dettagli di Cliffhanger 2

I primi dettagli di Cliffhanger 2, oltre alla location italiana, anticipano l'inizio delle riprese: il sequel entrerà in produzione nell'estate del 2024. Secondo quanto anticipato, le riprese dovrebbero svolgersi interamente in Europa.

Cliffhanger 2 sarà diretto e prodotto da Ric Roman Waugh da una sceneggiatura scritta da Mark Bianculli. Waugh è noto per la regia degli action thriller con Gerard Butler, Angel Has Fallen e Greenland.

L'originale Cliffhanger - l'ultima sfida, diretto da Renny Harlin da una sceneggiatura scritta insieme a Stallone, ruotava attorno al Gabe Walker di Stallone, uno scalatore perseguitato dagli errori del passato. Nel film, Walker viene coinvolto in una rapina ad alto rischio mentre un gruppo di ladri internazionali cerca di localizzare il bottino smarrito dopo che il loro aereo si è schiantato contro una montagna.