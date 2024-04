Civil War, Alex Garland: 'Voglio che susciti discussioni'

Alex Garland è tornato dietro la macchina da presa per lavorare al suo nuovo film, Civil War, che racconta le vicende di alcuni giornalisti in viaggio negli Stati Uniti mentre infuria una Seconda Guerra Civile e spera che la storia del suo lungometraggio possa far riflettere gli spettatori.

Civil War: Kirsten Dunst in una scena

Intervistato da Indiewire, Garland ha spiegato che gli piacerebbe far riflettere il pubblico con il suo film:"La mia speranza è di creare qualcosa di coinvolgente e avvincente ma il risultato è una sorta di discussione. Sono molto cauto rispetto alle cose che potrebbero bloccare una discussione. [...] Bisogna stare attenti a come si fanno, in un certo senso. Per certi versi è qualcosa di unilaterale, perché un film sta semplicemente dando qualcosa all'altra parte e il pubblico viene reso silenzioso. Io sto cercando di ridurre quel silenzio".

Un futuro prossimo

Il film è ambientato in un periodo futuro non specificato e il team di giornalisti documenta la guerra civile in atto. Un film che parla di informazione e cerca di porre la questione al centro della scena, in un mondo che deve far fronte a fake news e propaganda.

Nel cast la protagonista è Kirsten Dunst, al fianco di Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, Cailee Spaeny, Jesse Plemons e Nick Offerman.