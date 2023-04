Citadel: la serie Prime Video da 300 milioni dei fratelli Russo maltrattata dalla critica

L'accoglienza della nuova serie di spionaggio dei fratelli Russo, Citadel, ambizioso progetto Prime Video che vanta un budget stellare da 300 milioni di dollari, sta ricevendo un'accoglienza controversa da parte della critica.

Citadel: una foto di scena

La serie interpretata dalle star Richard Madden e Priyanka Chopra ha ricevuto commenti non troppo positivi nonostante il suo budget elevato. L'Hollywood Reporter ha definito la serie "semplicemente innocua" e ha proseguito dicendo: "I fan delle star Priyanka Chopra Jonas e Richard Madden avranno almeno un piacere per gli occhi, ma più in generale gli spettatori curiosi faranno fatica". La recensione di Rolling Stone è stata altrettanto negativa: "Citadel è molto, molto al di sotto della della bontà. È insipido, generico e dall'aspetto incredibilmente cheap, soprattutto visto il costo".

Inverse dubita che Citadel durerà a lungo, affermando che la serie "non è all'altezza nemmeno delle aspettative minime per i registi Russo e il loro marchio stanco di thriller di medio livello per padri di mezza età". Anche The Wrap è piuttosto critico, affermando che Citadel "fa così tanto affidamento sul ritmo e sui dialoghi rapidi che, invece della sequenza prevista di portate saporite, ci fornisce l'intero pasto in una volta sola".

I costi inaspettati di Citadel

Citadel: una scena

Qui trovate la nostra recensione dei primi episodi di Citadel. come è stato rivelato di recente, il budget dell'ambiziosa serie è salito alle stelle a causa di problemi dietro le quinte. Lo show era originariamente una partnership tra lo studio indipendente AGBO dei Russo Bros. e il collettivo di sceneggiatori Midnight Radio, composto da Josh Appelbaum e Andre Nemec. Il duo di Midnight Radio alla fine ha lasciato la serie nel mezzo della produzione nel 2021 a causa di differenze creative con i Russo, portando David Weil a subentrare come nuovo showrunner. A causa dell'improvviso cambio di direzione, la serie ha visto numerosi reshoots nel 2022 e il budget è aumentato a 300 milioni di dollari, rendendola la seconda serie più costosa di tutti i tempi.

La trama di Citadel

Citadel: Stanley Tucci in una scena

Citadel è interpretato da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas nei panni degli agenti Mason Kane e Nadia Sinh, ed è descritto come una serie di spionaggio ricca di azione, un evento globale vasto e rivoluzionario che comprende una serie di navi madre e vari satelliti locali. Lo show darà vita ad alcuni spin-off in diversi paesi e lingue ambientati nelle Alpi italiane, India, Spagna e Messico. Citadel è interpretato anche da Stanley Tucci e Lesley Manville.

Nonostante le recensioni negative, la buona notizia per Citadel è che ha ricevuto un rinnovo anticipato per una seconda stagione a marzo. La prima stagione di sei episodi viene lanciata su Prime Video oggi 28 aprile con i primi due episodi.