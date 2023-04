Citadel, i fratelli Russo sulla serie Amazon: "Non si è fatto mai niente del genere in tv"

Citadel è la serie dei fratelli Russo che promette di cambiare per sempre la televisione: Richard Madden e Priyanka Chopra sono i protagonisti, ma è solo l'inizio. Già in cantiere la serie italiana e indiana. Dal 28 aprile su Prime Video.

"Una cosa così non si è mai fatta in televisione": nel presentare il loro ultimo progetto, la serie Citadel, dal 28 aprile su Prime Video, i fratelli Russo sparano altissimo. Sono produttori esecutivi insieme a David Weil, che proprio con Amazon ha esordito in televisione, con Hunters.

Citadel: Richard Madden e Priyanka Chopra in una scena

In occasione dell'uscita del trailer di Citadel, Anthony Russo, Joe Russo e David Weil ci hanno dato un'infarinatura di ciò che è la serie. Ebbene il progetto sembra molto ambizioso. Intanto si tratta di una spy story, ma su una scala enorme. Alla serie madre, con protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra, si aggiungeranno infatti altre serie locali, con protagonisti, sceneggiatori e crew del paese in cui sono prodotte. In cantiere ci sono già quella italiana e indiana.

Anzi, come dicono gli autori, le riprese della serie italiana sono già concluse: "Abbiamo già annunciato la serie indiana e italiana. In questo modo Citadel diventa un mosaico raccontato in diverse lingue e attraverso differenti culture, in modo molto autentico. Non c'è più soltanto il punto di vista occidentale. Ci sono moltissime location: Spagna, siamo stati a Valencia. Poi Londra, Miami. La produzione italiana è appena conclusa. Quella in India sta per cominciare."

Citadel: il trailer della serie Prime Video

Citadel: come è nata l'idea della serie Prime Video

Anthony e Joe Russo ci hanno abituato a multiversi e tanti personaggi con il loro lavoro per la Marvel, ma nel descrivere Citadel parlano di qualcosa mai visto prima in tv. Come spiega Joe: "Questo è un elemento televisivo unico: io e Anthony siamo molto emozionati. L'idea di partenza ci è stata proposta qualche anno fa da Jen Salke. Il concetto è raccontare una storia che possa essere interconnessa in più parti del mondo. C'è una narrazione principale e poi altri show regionali collegati. La serie principale dà vita ad altre serie scritte, prodotte e dirette da talenti locali. Abbiamo pensato che fosse un'idea completamente nuova. E anche un'opportunità per permettere a narratori di tutto il mondo di creare qualcosa insieme. Dopo il lavoro che abbiamo fatto per la Marvel, questa è un'idea che ci ha davvero entusiasmato, anche perché sembra una grande sfida."

La trama di Citadel

È David Wail, sceneggiatore e produttore esecutivo, a raccontare la trama di Citadel: "Citadel è la storia di due spie di prima categoria. Mason Kane, interpretato da Richard Madden, e Nadia Singh, che è Priyanka Chopra. Sono le spie di punta nella più potente organizzazione di sempre: Citadel. Li incontriamo nel giorno in cui Citadel cade. È buttata giù da una nuova organizzazione di spie che si chiama Manticore."

"C'è poi un salto in avanti di otto anni. Ritroviamo Mason Kane in Oregon, dove vive una vita tranquilla con sua moglie e la figlia. Non ha memoria di chi fosse e del suo passato. Fino a quando una notte un uomo, Bernard Orlick, interpretato dall'unico e solo Stanley Tucci, bussa alla sua porta e chiede il suo aiuto per distruggere Manticore, prima che creino un nuovo ordine mondiale. Mason scopre che Nadia è ancora viva: insieme dovranno riscoprire il proprio passato. E questo è solo il primo episodio: c'è molto di più!"

Il cast di Citadel

Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci, Lesley Manville: il cast di Citadel è di alto livello. Joe Russo ne è consapevole: "Siamo incredibilmente fortunati: il cast della serie è eccezionale. E la cosa bella è che Richard e Priyanka possono interpretare multiple versioni di se stessi. Il fatto che la loro memoria sia stata cancellata permette loro di creare nuovi personaggi che devono riscoprire chi erano in passato. E le loro nuove personalità entrano in conflitto con le loro vite precedenti. Devono affrontare crisi di personalità e di coscienza. Nel cast poi abbiamo anche Stanley Tucci e Lesley Manville, che danno vita a personaggi molto complessi. Non sarebbe stato possibile realizzare questa serie senza il loro talento".

Citadel: set e scene d'azione di grande impatto

L'idea di Citadel è ambiziosa: ci voleva quindi un grande impegno di forze per realizzarla. E, come confermano gli autori, Amazon non ha badato a spese. Come sottolinea Anthony Russo: "La tecnologia che mostriamo nella serie è molto futuristica. La serie è ambientata in un mondo realistico, che tutti riconosciamo, ma dietro questa patina realistica c'è l'ignoto: queste spie usano strumenti e sistemi sofisticati." Conferma Weil: "I set sono giganteschi, all'altezza di produzioni cinematografiche. Questa è una storia di spionaggio pensata per essere su larga scala. Anche le scene d'azione sono gigantesche."

Citadel: Richard Madden e Priyanka Chopra sono i protagonisti

Richard Madden e Priyanka Chopra sono i protagonisti di Citadel: interpretano entrambi due spie, Mason Kane e Nadia Singh. L'attore descrive così il suo personaggio: "Mason è un personaggio molto difficile da descrivere: non saprei da dove cominciare. Comprende due personaggi molto diversi tra loro ma nello stesso corpo. Sono entrambi la stessa persona per tanti aspetti, ma ogni versione rappresenta diversi aspetti dell'umanità. Uno si porta dietro molte cicatrici e trauma. L'altro invece non ha questo bagaglio di sofferenza, ma non sa davvero cosa sta succedendo."

Quantico: Priyanka Chopra nell'episodio America

L'attrice invece parla così di Nadia: "La serie è stratificata e complessa: per descrivere i nostri personaggio abbiamo usato fin dall'inizio la parola dualismo. Non bisogna credere a ciò che si vede. Tutto è folle dal punto di vista concettuale. È una serie molto ambiziosa. Sono entusiasta. Anche Nadia ha il suo bagaglio di brutte esperienze. Cerca di rimanere a galla nonostante la sua vita stia cambiando torno a lei e cerca di prendere le giuste decisioni, anche se è schiacciata da moltissima pressione. Con Richard si è creata un'ottima sintonia. È stato bello lavorare insieme. A volte è stato difficile capire chi eravamo in quel preciso momento, perché la serie è non lineare. Si va avanti e indietro. È un gigantesco puzzle di cui bisogna ricordare tutti i pezzi. Per far capire il livello delle scene d'azione: la cicatrice che ho sulla fronte, vicino al sopracciglio è un regalo di Citadel! Il nostro team di stuntmen è incredibile. Nadia è una dura e loro mi hanno aiutato a trovare la giusta fisicità."

Se dovesse descrivere il genere di Citadel, Madden lo definirebbe così: "Di solito in tv vediamo serie che sono all'80% dramma e al 20% azione. Questa serie punta a essere il 100% di entrambi! E penso che ci siamo riusciti perché nel bel mezzo di queste sequenze d'azione gigantesche, con esplosioni e macchine che esplodono ci sono anche dei momenti molto intimi e drammatici tra questi due personaggi."

Chopra invece è affascinata dall'intero progetto: "L'idea che il pubblico italiano guarderà la serie in hindi e viceversa secondo me è incredibile: questa impollinazione di culture e intrattenimento che supera i confini della lingua. È narrativa all'ennesima potenza. E vorrete subito la seconda stagione perché rimarrete con un sacco di domande."