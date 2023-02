Citadel, un primo sguardo alla serie Amazon dei Fratelli Russo con Richard Madden e Priyanka Chopra [FOTO]

Sono state diffuse le prime immagini ufficiali di Citadel, la nuova serie di Amazon Prime Video prodotta dai Fratelli Russo e con protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra.

Vi ricordate di Citadel, la spy series che i registi del MCU, Anthony Russo e Joe Russo, stanno cercando da qualche tempo di portare in tv? Beh, sembra che il suo momento stia finalmente arrivando.

Vanity Fair ci permette infatti di dare un primo sguardo allo show con protagonisti, tra gli altri, anche la star de Il Trono di Spade Richard Madden, l'attrice di Quantico Priyanka Chopra, e il grande Stanley Tucci.

"Io e Anthony abbiamo raggiunto un punto nella nostra carriera in cui l'ambizione è la parte più accattivante della realizzazione, per noi" ha raccontato Joe Russo al celebre magazine "Siamo alla ricerca di nuovi modi di raccontare storie".

Questo perché Citadel, così come è stato immaginato dai Russo e dal boss degli Amazon Studios Jennifer Salke, è una serie globale nel senso più letterale del termine, in quanto sarà costituita da uno show principale e diversi spin-off con talenti locali per altre parti del mondo (per l'Italia è stata già ingaggiata Matilde De Angelis).

Un progetto molto ambizioso, dunque, sia a livello narrativo che economico, che però, a giudicare dalle prime immagini, sembra stare già ripagando gli sforzi.

Citadel, la serie Amazon dei Fratelli Russo sarà una delle più costose di sempre?

"Richard Madden e Priyanka Chopra sono due spie d'elite che lavorano per Citadel, un'organizzazione spionistica che non risponde agli ordini di nessuna nazione" recita la sinossi fornita dal sito "Gli eventi della serie sono ambientati a seguito della caduta dell'organizzazione, quando i due agenti cercheranno di mettere insieme i pezzi di quanto accaduto. Ma c'è qualche piccolo inconveniente, come ad esempio... Il fatto che la loro memoria è stata cancellata".

Come se la caveranno le nostre spie? Lo scopriremo dal 28 aprile, quando Citadel farà il suo debutto su Amazon Prime Video.