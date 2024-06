Il Cinema in Piazza: Edward Norton per l'omaggio a Fight Club, ecco dove e quando

L'attore sarà presente per la proiezione pubblica della pellicola cult di David Fincher del 1998 e per dialogare con i presenti

Prosegue il fittissimo calendario del Cinema in Piazza a Roma, stavolta tocca a uno dei film che hanno fatto la storia dell'era più recente, ovvero Fight Club, cult di David Fincher che verrà presentato da nientemeno che Edward Norton in persona.

L'attore, interprete del celebre protagonista senza nome della pellicola al fianco di Brad Pitt, sarà presente in Piazza di San Cosimato a Trastevere per presentare il film al pubblico presente (l'ingresso è libero) e terrà quindi un dialogo moderato da Antonio Monda.

Come per tutto il programma ufficiale del Cinema in Piazza, la proiezione di Fight Club avrà inizio alle 21:15 presso Piazza di San Cosimato. Un'occasione davvero unica per assistere a un film indimenticabile alla presenza del suo protagonista.

Brad Pitt e Edward Norton in una scena di Fight club

Brad Pitt e Edward Norton strafatti a Venezia

Un po' di tempo fa, Brad Pitt aveva svelato di aver fumato dell'erba insieme a Edward Norton prima dell'anteprima veneziana di Fight Club. Grazie all'effetto stupefacente, nei ricordi dei due attori quella è diventata la "miglior proiezione di sempre".

Courtney Love: "Sono stata licenziata da Fight Club per aver impedito a Brad Pitt di interpretare Kurt Cobain"

Al momento dell'uscita, Fight Club era stato accolto in maniera divisiva dalla critica, come anticipato dalle reazioni durante la premiere veneziana. "Per qualche ragione, io ed Edward Norton avevamo pensato che sarebbe stata una buona idea fumarci una canna prima della proiezione. Quando entri, ti fanno sedere sulla balconata e ti accomodi vicino al direttore del festival. Tutti ti guardano, tutti applaudono, è un evento molto formale, e poi inizia il film".

I due attori quindi non riuscirono a trattenere le risate per come il pubblico stava reagendo alla proiezione: "Arrivò il momento della prima battuta e nessuno rise, silenzio tombale. Alla seconda battuta, ancora silenzio. Non c'era la traduzione, c'erano i sottotitoli. Più il film andava avanti, più la cosa diventava divertente, così io ed Edward cominciammo a ridere. Eravamo come quegli idioti in fondo alla classe che ridono dei loro stessi scherzi, gli unici a ridere".