Fight Club, David Fincher respinge l’ossessione della destra per il film”: “Non l'abbiamo fatto per loro”

David Fincher ammette di non comprendere l'ossessione dell'estrema destra per il suo film cult Fight Club e per i contenuti che veicola.

Fin dalla sua uscita nel 1999, Fight Club è diventato un cult anche per l'estrema destra americana, tipicamente immersa nella misoginia e nelle credenze neonaziste, che ha "eletto" a religione il culto per la lotta di cui si parla nel film. Se qualcuno ne è sorpreso, è lo stesso regista David Fincher.

Riferendosi al pubblico estremista che ha accolto con favore un film che lui stesso non vede da due decenni, Fincher ha dichiarato al Guardian: "Non l'abbiamo fatto per loro, ma la gente vedrà quello che vedrà in un dipinto di Norman Rockwell o in Guernica di Picasso".

Il regista chiarisce: "Non sono responsabile di come le persone interpretino le cose. La lingua si evolve. I simboli si evolvono. Tuttavia, capisco che il film è una delle tante pietre di paragone nella loro lessicografia".

Per Fincher, "è impossibile che le persone non capiscano che Tyler Durden è un'influenza negativa. Le persone non lo capiscono, io non so come rispondergli e non ho idea di come aiutarli."

Il commento dell'autore del romanzo originale

Le parole di David Fincher fanno eco ai commenti dell'autore del libro Fight Club, Chuck Palahniuk, che nel 2018 ha dichiarato: "Affascinante che il gruppo che non riesce a scopare sia così attratto da questo materiale, il che dimostra quante poche opzioni abbiano gli uomini in termini di metafore".

Per Palahniuk, la storia non ha alcun genere. "Si trattava più del terrore di vivere o morire senza capire nulla di importante di te stesso", ha aggiunto.

Lo stesso Palahniuk è diventato una sorta di faro per l'estrema destra per i suoi scritti, i suoi commenti e le sue interviste hanno reso difficile capire le sue inclinazioni politiche. Nel 2017 ha affermato di aver coniato il termine politico "fiocco di neve" per descrivere qualcuno che tipicamente segue le linee politiche liberali.

L'autore ha dichiarato all'Evening Standard di non essere completamente d'accordo con il modo in cui viene usata oggi la parola, ma di comprenderne il motivo: "C'è una sorta di nuovo vittorianesimo. Ogni generazione si offende per cose diverse, ma i miei amici che insegnano alle superiori mi dicono che i loro studenti si offendono molto facilmente".