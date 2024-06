Cinema in piazza, ospiti e programma della decima edizione: da Sorrentino a Edward Norton e Claudio Ranieri

Il Cinema in piazza ha appena inaugurato la sua decima edizione e per l'occasione è stato diffuso il programma ufficiale di quest'anno, che potrà contare su una selezione di grandi e amatissimi film presentati da ospiti eccezionali, tra cui Edward Norton e Paolo Sorrentino, così come i fratelli D'Innocenzo, ormai habitué.

Lo scorso 1° giugno la kermesse è stata aperta dalla proiezione de Il sapore della ciliegia, capolavoro di Abbas Kiarostami, presentato dal rapper Ghali in un dialogo moderato appunto da Damiano e Fabio D'Innnocenzo. Domenica 2 giugno è stato accolto da un grande entusiasmo Claudio Ranieri - ex-allenatore del Cagliari che ha da poco detto addio al mondo del calcio - che con Riccardo Milani ha presentato il film di quest'ultimo Nel nostro cielo un rombo di tuono.

La manifestazione si svolge come ogni anno in più parti della periferia romana: a piazza San Cosimato, alla Cervelletta e Monte Ciocci, più le proiezioni con i grandi ospiti al Cinema Troisi. Tantissime le rassegne, quest'anno dedicate al cinema di Jean-Luc Godard, Harmony Korine, fratelli Coen, Hayao Miyazaki, Frederick Wiseman, Orson Welles, Claudio Caligari, Enzo d'Alò e Milena Canonero.

James Franco in una scena di Spring Breakers

Gli ospiti più attesi: da Edward Norton a James Franco

Tra gli ospiti più attesi dell'edizione spicca senza dubbio Norton, che il 19 giugno presenterà la proiezione del cult di David Fincher Fight Club in cui condivideva lo schermo con Brad Pitt. Ci sarà quindi Emma Seligman a presentare la proiezione del suo Shiva Baby, pluripremiato film del 2020, mentre buona parte del cast di Boris sarà presente per la maratona della serie al ritmo di 10 episodi a serata.

Fight Club, Brad Pitt ricorda la disastrosa premiere a Venezia in cui lui ed Edward Norton erano strafatti

Dopo tempo lontano dai riflettori, James Franco sarà a Roma il 12 giugno per Cinema in piazza per presentare la proiezione di Spring Breakers - Una vacanza da sballo all'interno della rassegna dedicata a Korine. Ancora, Damien Chazelle e Paolo Sorrentino saranno insieme sempre al Cinema Troisi per presentare il 23 giugno La La Land e dialogheranno con Malcolm Pagani. Walter Salles presenterà il suo I diari della motocicletta il 30 giugno.

Le otto montagne: una sequenza del film

La reunion tra Luca Marinelli e Alessandro Borghi

La coppia d'attori, già protagonisti di Non essere cattivo, presenterà il 4 luglio la proiezione de Le otto montagne, grande successo di pubblico del 2022, mentre il 5 luglio Ari Aster - che era intervenuto anche lo scorso anno, tornerà a Roma per la proiezione del suo Beau ha paura. Infine, Carlo Verdone dialogherà con il critico Alberto Crespi in occasione della proiezione di Quarto potere di Orson Welles.

Ovviamente, ci sarà spazio anche per gli Europei di calcio 2024, con proiezioni delle partite della Nazionale italiana dedicate negli appositi spazi del Cinema in piazza.