Christopher Robin: in lavorazione una serie vietata ai minori sul personaggio di Winnie the Pooh

Dimenticatevi il film Disney con Ewan McGregor. Christopher Robin, celebre personaggio nato dalla mente di A.A. Milne, sarà il protagonista di una serie TV vietata ai minori. Si tratterà di un ibrido tra live action e animazione ambientato nel mondo di Winnie the Pooh, ma con un tocco molto surreale e più adulto. Il pilot sarà diretto da Conrad Vernon, regista di Sausage Party.

Una serie Rated R su Christopher Robin

Stando alla prima sinossi diffusa in rete la serie narra le vicende di "Christopher Robin, un newyorkese disilluso che attraversa la sua crisi di mezz'età con l'aiuto di alcuni strani animali parlanti che vivono al di là di un portale indotto dalla droga all'infuori dal suo complesso di appartamenti abbandonati, i Cento Acri". Al momento non sono state divulgate ulteriori informazioni nè si conosce l'attore che interpreterà il protagonista.

Non è la prima volta che il mondo di Winnie the Pooh viene utilizzato per un progetto vietato ai minori. Al cinema è infatti uscito Winnie the Pooh: Blood and Honey, horror slasher indie diretto da Rhys Frake-Waterfield. Il film ha fatto registrare le recensioni peggiori di sempre con un punteggio del 6% su Rotten Tomatoes.

Bambi: The Reckoning, in arrivo il film horror dai produttori di Winnie the Pooh: Blood and Honey

Il sequel di Winnie the Pooh: Blood and Honey

Nonostante le feroci critiche, il sequel del film è già stato confermato. L'annuncio è arrivato sulla pagina Twitter ufficiale con una didascalia abbastanza eloquente: "Ancora più sangue, ancora più miele".