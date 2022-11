Bambi: The Reckoning, in arrivo il film horror dai produttori di Winnie the Pooh: Blood and Honey

Bambi: The Reckoning è il nome del nuovo sanguinario e spaventoso progetto dai produttori di Winnie the Pooh: Blood and Honey; siete pronti?

I produttori di Winnie the Pooh: Blood and Honey stanno lavorando a un film horror su Bambi dal titolo Bambi: The Reckoning, a riportarne i primi dettagli è stato il sito Comingsoon.net. Conoscendo il loro modus operandi con il progetto precedente, anche in quel caso ispirato ai personaggi amati da grandi e bambini targato Disney, ci saranno molti traumi all'orizzonte.

L'incontro tra Bambi e la puzzola Fiore nel film Bambi

Bambi: The Reckoning entrerà ufficialmente in produzione nel corso di gennaio 2023, e anche se non abbiamo ancora nessun dettaglio inerente alla trama, non ci si aspetta nulla di meno rispetto al precedente lavoro con Winnie The Pooh: Blood and Honey.

Alla sua regia troviamo Scott Jeffrey, affiancato dal produttore Rhys Frake-Waterfield, che ha anche lavorato a Blood and Honey. Una recente dichiarazione del regista suggerisce: "Il film sarà una rivisitazione incredibilmente oscura della storia del 1928 che tutti conosciamo e amiamo. Traendo ispirazione dal design utilizzato in The Ritual di Netflix, Bambi sarà una feroce macchina per uccidere che si nasconde nella natura selvaggia".