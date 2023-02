Winnie the Pooh: Blood and Honey, lo slasher indie avrà ufficialmente un sequel

La rivisitazione in chiave horror della storia sul celebre orsetto Winnie the Pooh: Blood and Honey avrà un seguito; ancora più sangue e ancora più miele, come si legge nell'annuncio sulla pagina Twitter.

In attesa dell'uscita nelle sale, prevista per il 15 febbraio, è già stato confermato che Winnie the Pooh: Blood and Honey, horror slasher indie diretto da Rhys Frake-Waterfield, avrà un seguito. L'annuncio è arrivato sulla pagina Twitter ufficiale con una didascalia abbastanza eloquente: "Ancora più sangue, ancora più miele".

Al momento non ci sono ancora ulteriori dettagli, ma i fan sono già in visibilio. Winnie The Pooh: Blood and Honey è una rivisitazione in chiave horror di una delle storie più celebri di sempre riguardanti l'orsetto della Disney. In questa versione della storia classica, Christopher Robin si iscrive al college e abbandona i suoi vecchi amici, il che porta i due ad abbracciare i loro mostri interiori.

Winnie The Pooh: Blood and Honeyè stato girato in 10 giorni in Inghilterra, non lontano da Ashdown Forest, fonte di ispirazione per l'immaginario Bosco dei 100 Acri di Milne in cui sono ambientate le storie di Winnie the Pooh. Sebbene Waterfield abbia rifiutato di rivelare il budget per il film slasher, ha detto che il pubblico "non si deve aspettare una produzione di livello hollywoodiano". Jagged Edge Productions, che Waterfield gestisce con il co-produttore Scott Jeffrey, ha realizzato il film e ITN Studios ha già firmato per distribuirlo.