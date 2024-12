Christopher Nolan svela il suo film preferito del 2024 ed è una sorpresa

In un articolo di Variety sui migliori film del 2024 di molti celebri registi, il magazine ha intervistato anche il premio Oscar Christopher Nolan e la sua risposta è stata sorprendente. L'autore di Oppenheimer ha confessato che il suo film preferito dell'anno che si sta per chiudere è... Il Gladiatore 2 di Ridley Scott.

Il gusto di Nolan va controcorrente, il cineasta inglese ha confessato il suo entusiasmo nei confronti di un film big budget spettacolare e maestoso, che ha diviso la critica, ma che lui definisce "magistrale". Ecco cosa pensa Nolan del film del collega Ridley Scott.

Il pensiero di Nolan su Il Gladiatore 2

Nel primo Il Gladiatore di Ridley Scott, Massimo ci chiede: 'Non vi ha divertito?' e ci confrontiamo con la verità sul perché abbiamo visitato il Colosseo attraverso un film. Scott sa che non siamo lì per approfondire la cultura romana; siamo lì per osservare i nostri desideri oscuri a una distanza confortevole. Ma è un regista troppo esperto per lasciarsi sorprendere a fare parallelismi con il nostro tempo. Lascia che il mondo de Il Gladiatore II parli da solo, mostrandoci ancora una volta chi siamo semplicemente invitandoci a goderci la folle corsa inflazionistica.

Il combattimento tra Paul Mescal e Pedro Pascal

Perché ci sono gli squali nel Colosseo? Perché noi li pretendiamo, e Scott ce li concede magistralmente. Mentre rivela come i giochi vengono utilizzati per manipolare l'opinione pubblica, non possiamo fare a meno di vedere le ombre della nostra arena pubblica proiettate sulla sabbia.

Come i migliori sequel attesi da tempo, Il Gladiatore 2 deve essere un remake e un sequel allo stesso tempo, ed è una testimonianza della genialità di Scott il fatto che riesca a bilanciare il pathos individuale dell'originale con le esigenze espansionistiche del tema centrale del sequel, portando l'esperienza di una vita nel controllo del tono.

Ridley Scott alza il livello con la messa in scena dell'azione: la sua incredibile messa in scena multi-camera, iper-attenta (così diversa dall'originale) amplifica l'azione sequenza dopo sequenza. L'effetto non è solo quello di intrattenere, ma di guidarci verso la consapevolezza dei temi del film.

Pochi registi hanno mai lavorato in modo così invisibile su più livelli. Nei film, da Blade Runner a Thelma e Louise fino a Il Gladiatore II, la densità visiva dell'arte di Scott funge da contraltare alla sua chiarezza tematica di fondo.

Il Gladiatore II, alla scoperta delle inesattezze storiche nel sequel con Paul Mescal

Nonostante tutto il suo successo, il contributo di Scott all'evoluzione della narrazione cinematografica non è mai stato adeguatamente riconosciuto. Le innovazioni visive che lui e i suoi colleghi registi provenienti dalla terra britannica degli anni '70 portarono al cinema furono spesso liquidate come superficiali, ma i critici dell'epoca non colsero il punto: la sontuosa fotografia e il design meticoloso apportarono nuova profondità al linguaggio visivo dei film, la messa in scena ci dice come potrebbero sentirsi i mondi rappresentati. Ciò non è mai stato così chiaro come nella magistrale inquadratura iniziale de Il Gladiatore II, in cui la mano di Paul Mescal culla delicatamente il frutto del grano ondeggiante del film originale.

L'influenza di Ridley Scott su Christopher Nolan

L'imperatore di Joseph Quinn

Non è un segreto che Ridley Scott abbia avuto un'enorme influenza su Christopher Nolan. Non lo ha mai nascosto. Nolan è noto per mostrare ai suoi attori Blade Runner prima dell'inizio delle riprese. Nel 2018, ha detto al biografo Darren Mooney che il suo amore per i film di Scott risale alla sua infanzia:

"Sono sempre stato un grande fan di Ridley Scott, soprattutto quando ero bambino. Alien e Blade Runner mi hanno lasciato senza fiato perché hanno creato questi mondi straordinari che erano completamente coinvolgenti. Ero anche un grande fan di Stanley Kubrick proprio per questo motivo [...] Ed è su questo che mi concentravo, l'idea del regista e di come il regista potesse avere un controllo sul lato creativo del film che è indefinibile, ma fondamentale".