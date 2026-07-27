Christopher Nolan: "Fare una commedia romantica mi terrorizza, è incredibilmente difficile"

Christopher Nolan rivela quale genere cinematografico lo intimorisce davvero: il regista di Odissea spiega perché considera le commedie romantiche una delle sfide più difficili da affrontare e ammette che non avrebbe il coraggio di dirigerne una.

Christopher Nolan è abituato a confrontarsi con imprese cinematografiche monumentali, tra blockbuster fantascientifici, thriller temporali ed epopee storiche. Eppure, il regista premio Oscar sostiene che esista un genere capace di metterlo molto più in difficoltà di qualsiasi kolossal: la commedia romantica.

"Sarebbe incredibilmente difficile"

Ospite del The Tonight Show di Jimmy Fallon per promuovere Odissea, Nolan ha confessato che, nonostante ami guardare questo tipo di film, non si sentirebbe affatto a suo agio nel realizzarne uno.

Christopher Nolan a lavoro

Secondo Christopher Nolan, il problema principale è che la comicità non concede alcun margine d'errore. Il regista ha poi messo a confronto il suo cinema con quello comico, spiegando che nei film drammatici è sempre possibile attribuire una reazione tiepida del pubblico a una diversa interpretazione dell'opera. "Se mostro un mio film e qualcuno non reagisce ad alcune scene, posso pensare: "Non l'hanno capito"." Con una commedia, invece, questa possibilità semplicemente non esiste. "Con la comicità non puoi nasconderti dietro una spiegazione del genere."

Se una battuta non funziona, continua Nolan, il pubblico non ride. E quel silenzio rappresenta uno dei giudizi più spietati che un regista possa affrontare.

Pur essendo noto per film estremamente complessi come Inception, Interstellar, Tenet e Oppenheimer, Nolan considera quindi la commedia romantica una sfida ancora più ardua.

Il regista ha sottolineato quanto rispetti gli autori specializzati nel genere, capaci di trovare il perfetto equilibrio tra umorismo, emozione e ritmo narrativo, elementi che reputa molto più difficili da padroneggiare di quanto possano sembrare.

Odissea continua a dominare il botteghino

Nel frattempo, Odissea continua la sua corsa al successo internazionale. L'adattamento dell'opera di Omero ha già superato i 600 milioni di dollari al box office mondiale ed è diventato il primo lungometraggio della storia girato interamente con cineprese IMAX.

Christopher Nolan agli Oscar

Per riuscirci, gli ingegneri IMAX hanno sviluppato un sistema inedito per ridurre il rumore delle macchine da presa durante le riprese dei dialoghi, mentre il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema ha progettato uno speciale sistema di specchi che permettesse agli attori di mantenere il contatto visivo nonostante le dimensioni delle telecamere.

Il film vede Matt Damon nei panni di Odisseo, affiancato da un cast corale composto da Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Elliot Page e Bill Irwin.