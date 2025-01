The Odyssey: Elliot Page e John Leguizamo si uniscono al cast di Christopher Nolan

Il cast di The Odyssey continua ad ampliarsi. Secondo l'insider Jeff Snider le nuove aggiunte sarebbero Elliot Page, che ha collaborato con Nolan in precedenza per Inception, e John Leguizamo. Al momento non è chiaro quali saranno i loro ruoli visto che il progetto è avvolto nel mistero.

Quel che è certo è che il cast dell'Odissea nolaniana è sempre più travolgente dopo che è stata annunciata la presenza di Matt Damon, Charlize Theron, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Jon Bernthal e, di recente, Benny Safdie.

Che cosa sappiamo finora

John Leguizamo

"Il prossimo film di Christopher Nolan, The Odyssey, è un'epopea d'azione mitologica girata in tutto il mondo utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica IMAX", ha detto un portavoce di Universal, studio con cui Nolan collaborà dopo la rottura con Warner Bros. "Il film porterà per la prima volta la saga di Omero sugli schermi cinematografici Imax e uscirà nei cinema di tutto il mondo il 17 luglio 2026".

Il film che ha un budget di oltre 250 milioni di dollari viene descritto come una "mitica epopea d'azione". La storia, ambientata dopo la guerra di Troia, seguen il viaggio del re Ulisse e il suo ritorno a Itaca, dove sua moglie e suo figlio ormai adulto sono in pericolo. Lungo la strada, Ulisse si imbatte in numerose figure pericolose, tra cui Ciclopi e sirene.

La produzione di The Odyssey inizierà alla fine di febbraio, e farà tappa anche in Italia, per la precisione in Sicilia, nelle Isole Eolie, dove nel mito omerico Ulisse giunge dopo essere scampato alla furia di Polifemo.