L'Odissea, nuovo film di Christopher Nolan, verrà girato anche in Italia, in una location da sogno: ecco dove

L'Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan sarà girato anche in Italia in una cornice da sogno che rispecchia perfettamente l'epopea di Omero

L'Odissea, il prossimo film diretto da Chistopher Nolan sarà girato anche in Italia, per la precisione nelle Isole Eolie, in Sicilia. Nolan famoso per apportare sempre innovazioni nel mondo del cinema ed anche questa volta la pellicola avrà il suo marchio di fabbrica.

Infatti, il film verrà girato completamente con la nuova tecnologia cinematografica Ima. La pellicola porterà per la prima volta la saga di Omero sugli schermi e uscirà nelle sale di tutto il mondo il 17 luglio 2026. Il cast d'eccezione, come ormai Nolan ci ha abituato, comprende: Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Zendaya, Matt Damon, Robert Pattinson e Lupita Nyong'o.

L'Odissea tra cinema e serie tv: ecco dov'è stata già rappresentata

Il regista Christopher Nolan

Il primo film che trattò il tempo dell'Odissea fu nel lontano 1911 diretto diretto da Giuseppe De Liguoro, Francesco Bertolini e Adolfo Padovan e realizzato in occasione dell'Esposizione internazionale di Torino. Nel 1954 arrivò il film con Kirk Douglas, In Ulisse contro Ercole del 1962 di Mario Caiano con Georges Marchal c'era anche Raffaella Carrà come Adraste.Nel 1989 c'era stato Nostos - Il ritorno scritto e diretto da Franco Piavoli. Del 2000 è Fratello, dove sei? (O Brother, Where Art Thou?) diretto dai fratelli Coen e liberamente tratto dall'Odissea con George Clooney e John Turturro.

Christopher Nolan e la Warner: la storia di tutto quello che è andato male fra il regista e la major

L'ultimo a mettere in scena il ritorno dell'Odissea è stato Uberto Pasolini con il suo Itaca - Il Ritorno che vede protagonista Ralph Fiennes nei panni di Odissea e Juliette Binoche in quelli di Penelope. Insomma, sembra che al centro del film diretto dal regista premio Oscar, ci sia un rapporto molto più profondo tra padre e figlio, che quindi vedrà protagonisti Matt Damon e Tom Holland, che potrebbero interpretare Ulisse e di Telemaco.