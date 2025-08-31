Chris Hemsworth su Avengers: Doomsday e le possibilità di un nuovo Thor 5

Chris Hemsworth è tornato a parlare del suo ruolo in Avengers: Doomsday e delle possibilità legate a Thor 5, un progetto che i fan attendono con trepidazione. L'attore, volto storico del Dio del Tuono nell'MCU, è stato il primo nome annunciato nel cast del nuovo capitolo corale dei Marvel Studios, in arrivo nel 2026. Sebbene non sia ancora chiaro quale sarà il peso del suo personaggio all'interno della storia, le sue recenti dichiarazioni hanno riacceso le speranze di un nuovo film dedicato esclusivamente a Thor.

Il futuro del Dio del Tuono dopo Love and Thunder

L'ultima apparizione solitaria di Hemsworth risale a Thor: Love and Thunder, che si era concluso con l'introduzione della giovane figlia adottiva del supereroe, "Love". Parallelamente, Loki si è ritrovato al centro del Multiverso, lasciando intendere che una futura riunione tra i due fratelli possa essere cruciale nei prossimi sviluppi narrativi.

Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth si allena col personal trainer in vista delle riprese

Anche Deadpool & Wolverine sembra preparare un nuovo sodalizio per Thor, affiancandolo al Mercenario Chiacchierone Wade Wilson. Tutti indizi che suggeriscono come l'asgardiano avrà ancora un ruolo di primo piano nel destino del Marvel Cinematic Universe.

Le parole di Chris Hemsworth su un possibile Thor 5

In un'intervista concessa alla BBC, Hemsworth ha mantenuto il riserbo quando gli è stato chiesto se Avengers: Doomsday fungerà da trampolino per un quinto capitolo dedicato a Thor: "Non lo so. Vedremo dove porterà Avengers: Doomsday. Stiamo ancora analizzando tutto questo e cercando di capire il futuro di ciascun personaggio".

L'attore ha ribadito un concetto simile anche a Etalk, raccontando l'emozione di ritrovare sul set alcuni colleghi storici accanto a tanti nuovi volti del franchise.

Cambiamenti dietro le quinte e nuove direzioni per Thor

Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi fondate, Taika Waititi non tornerà a dirigere un eventuale Thor 5. I Marvel Studios sarebbero intenzionati a dare una svolta al personaggio, abbandonando la vena comica e sopra le righe che aveva caratterizzato Love and Thunder. Hemsworth stesso ha riconosciuto di essersi "lasciato prendere dall'improvvisazione, diventando quasi una parodia", e ha ammesso di voler riportare il Dio del Tuono a toni più epici e drammatici.

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in un'immagine del film

Durante il Comic-Con di San Diego, l'attore aveva espresso tutta la sua gratitudine verso l'esperienza Marvel, dichiarando di essere pronto a tornare quando verrà chiamato: "Ho amato ogni secondo e sarei entusiasta di un seguito. Non c'è nulla di ufficiale per ora, sto aspettando notizie, ma adoro interpretare questo personaggio". La direzione futura resta quindi avvolta nel mistero. Se Thor tornerà con un quinto film tutto suo, sarà probabilmente in una veste diversa, meno caricaturale e più fedele allo spirito epico che ha reso il personaggio amato fin dagli esordi.

Quel che è certo è che Hemsworth tornerà come Thor in Avengers: Doomsday, atteso per il 18 dicembre 2026, seguito da Avengers: Secret Wars, in uscita il 17 dicembre 2027. Due appuntamenti che segneranno tappe fondamentali per il futuro dell'MCU e che potrebbero preparare il terreno a nuove avventure soliste per il Dio del Tuono.