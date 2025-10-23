Chris Hemsworth organizza una rapina di gioielli con Halle Berry nel trailer di Crime 101

L'interprete del Thor dei Marvel Studios è il protagonista insieme anche a Mark Ruffalo, Barry Keoghan e Halle Berry di questo nuovo heist-movie targato Sony e in arrivo al cinema il prossimo febbraio

Amazon MGM Studios ha diffuso in streaming il primo trailer di Crime 101 - La strada del crimine, thriller con Chris Hemsworth e Halle Berry. Il film arriverà nelle sale italiane il 12 febbraio 2026.

Ambientato a Los Angeles, il film racconta la storia di uno sfuggente ladro di gioielli (Hemsworth) che pianifica rapine ad alto rischio lungo l'autostrada 101. Mentre si prepara per il suo ultimo colpo, incrocia la strada di un'agente assicurativa (Berry), costringendo i due a collaborare e lavorare insieme.

Quando un detective instancabile (Mark Ruffalo) si avvicina all'operazione e la rapina multimilionaria si avvicina, il confine tra cacciatore e preda si fa sempre più labile, costringendo tutti e tre a confrontarsi con le proprie azioni.

Crime 101 - La strada del crimine, la locandina italiana ufficiale

Il film è tratto da un romanzo di Don Winslow

Crime 101 - La strada del crimine è un adattamento dell'omonimo romanzo breve di Don Winslow. Il lungometraggio è diretto da Bart Layton (American Animals, The Imposter). Layton ha co-sceneggiato il film con Peter Straughton, già vincitore dell'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per il suo lavoro su Conclave nel 2025.

Si tratta del terzo adattamento di Winslow per il cinema, dopo The Death and Life of Bobby Z (uscito nel 2007 e distribuito in Italia con il titolo Bobby Z - Il signore della droga) e Le belve (2012), diretto da Oliver Stone e basato sul romanzo omonimo del 2010.

Alla produzione troviamo lo stesso Hemsworth, Layton, Ben Grayson, Eric Fellner, Tim Bevan, Dimitri Doganis, Derrin Schlesinger e Shane Salerno. Metro-Goldwyn-Mayer, Raw, Working Title Films, The Story Factory e Wild Slate sono i produttori del film. "Crime 101" sarà distribuito da Amazon MGM Studios negli Stati Uniti, mentre Sony Pictures Releasing International si occuperà della distribuzione internazionale.

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in un primo piano

Quando tornerà Chris Hemsworth ai Marvel Studios?

L'attore tornerà ufficialmente a lavorare con lo studio nel film Avengers: Doomsday, attualmente previsto per l'uscita nelle sale il 18 dicembre 2026. In questa nuova pellicola, l'attore australiano riprenderà il ruolo di Thor, il personaggio che lo ha reso celebre a livello mondiale e che interpreta fin dal 2011.

Per quanto riguarda un eventuale Thor 5, Hemsworth ha espresso cautela: in recenti interviste ha dichiarato che tornerebbe volentieri a interpretare il Dio del Tuono, ma solo se la storia dovesse prendere una direzione "veramente diversa" rispetto ai capitoli precedenti. Dopo oltre un decennio nei panni di Thor, l'attore sente il bisogno di una prospettiva inedita sul personaggio, magari più riflessiva o con toni differenti dal registro comico di Thor: Love and Thunder.