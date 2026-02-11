Crime 101, le prime reazioni al thriller con Chris Hemsworth: "Sembra uscito dagli anni ’90"

Iniziano a circolare online le recensioni del film scritto e diretto da Bart Layton con Halle Berry e Mark Ruffalo nel cast.

Chris Hemsworth in una scena di Crime 101
Sono state pubblicate le prime reazioni al nuovo thriller di Bart Layton, Crime 101, con protagonista Chris Hemsworth nel ruolo di Mike Davis, affiancato da Halle Berry e Mark Ruffalo, dopo la première organizzata a Londra.

Il film è tratto dall'omonima novella del 2020 scritta da Don Winslow, può vantare un cast ricco di star e rappresenta la prima collaborazione ufficiale tra Chris Hemsworth e Mark Ruffalo al di fuori del Marvel Cinematic Universe.

Omaggi ai crime anni '90 e confronto con Michael Mann

Le prime reazioni a Crime 101 sono molto positive. Ad essere elogiati sono lo stile narrativo, l'omaggio ai grandi crime thriller, soprattutto quelli di un maestro come Michael Mann e le performance del cast principale, in particolare le interpretazioni di Mark Ruffalo e Halle Berry.

Il critico Dustin Putnam ha scritto: "Un thriller crime di altissimo livello. Lo stile cupo, le riflessioni morali ponderate e il vivace lavoro sui personaggi lo rendono un delizioso ritorno al tipo di cinema intelligente e adulto che Hollywood realizzava un tempo".

Crime 101 Halle Berry
Halle Berry in una scena di Crime 101

Scott Menzel, giornalista di cinema e serie tv ha scritto: "Crime 101 sembra un thriller criminale uscito direttamente dai primi anni '90, e lo dico come il più grande complimento. L'intero cast è eccellente, portando con sé quel fascino e quell'energia old-school che mi hanno riportato ai tempi in cui guardavo film del genere con mia madre e mio padre. Pur essendo un po' troppo lungo, Crime 101 ricorda che i thriller d'azione coinvolgenti non hanno bisogno di effetti visivi continui per funzionare. Davvero un grande momento al cinema".

Mark Ruffalo e Halle Berry indicati come MVP del film

Le prime reazioni a Crime 101 elogiano in particolare l'apporto del cast, indicando soprattutto in Mark Ruffalo e Halle Berry le due stelle principali in grado di conferire il salto di qualità al film di Layton.

I due attori contribuiscono ad innalzare la tensione del film e vengono indicati come gli MVP del progetto, in grado di incarnare perfettamente i rispettivi ruoli. Nel cast sono presenti altri volti noti come Barry Keoghan, Monica Barbaro, Jennifer Jason Leigh e Nick Nolte.