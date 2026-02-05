Chris Hemsworth: il nuovo film è già "uno dei migliori dell'anno"?

Il nuovo thriller di Chris Hemsworth, ovvero Crime 101 - La strada del crimine, è stato salutato dalla critica come il primo grande film dell'anno in seguito alle prime proiezioni stampa.

In questo film ricco di star, l'attore interpreta un ladro di gioielli che cerca di superare in astuzia le forze dell'ordine, tra cui il detective Lou Lubesnick (Mark Ruffalo), quando va alla ricerca del suo bottino più grande, ma l'agente assicurativo Sharon Colvin (Halle Berry) crea un imprevisto intoppo nel suo piano.

Crime 101 non arriverà nelle sale prima del 12 febbraio, ma i critici hanno già iniziato a condividere le loro reazioni al film sui social media e le prime recensioni sono estremamente positive.

Crime 101 - La strada del crimine: Monica Barbaro e Chris Hemsworth in una foto

Crime 101 è il "primo grande film del 2026"

I critici di JoBlo si sono spinti addirittura ad affermare che Crime 101 sarebbe il "primo GRANDE film del 2026" e che ha un "finale MOLTO soddisfacente". Il critico del sito ha aggiunto che è stata una decisione intelligente da parte di Amazon MGM Studios quella di distribuire il film nelle sale piuttosto che renderlo un'esclusiva in streaming.

Tom Chatalbash di Film Speak ha elogiato la sceneggiatura "scritta in modo accurato", che include diversi "personaggi avvincenti", e ha paragonato Crime 101 - La strada del crimine a film come Heat, Drive e Collateral. "Un successo vecchio stile!", ha esclamato.

Poi ancora, Matt Neglia di Next Best Picture ha affermato che Crime 101 possiede "tutti gli elementi" che un buon film poliziesco dovrebbe avere, come "inseguimenti in auto, rapine, tensioni, un rigido codice etico, ladri dal cuore d'oro, un cattivo imprevedibile" e "persone perbene" che finiscono in "circostanze sfavorevoli".

Crime 101 - La strada del crimine: Chris Hemsworth in un'immagine

C'è anche il parere dello scrittore Don Winslow

Nel frattempo, l'autore best seller, che ha scritto il romanzo breve su cui è basato Crime 101, ha espresso il proprio apprezzamento per l'adattamento, facendo ancora una volta paragoni con Heat - La sfida e Collateral, oltre che con The Town e The Departed - Il bene e il male.

"Se vi sono piaciuti film come Heat, The Town, The Departed e Collateral, allora amerete Crime 101", sono state le parole entusiastiche dello scrittore statunitense. Winslow ha scritto libri come Le belve, The Force, la serie Neal Carey, la trilogia Cartel e molti altri. Finora, alcune delle sue storie sono state adattate per il grande e il piccolo schermo, tra cui Le belve e Bobby Z - Il signore della droga, e altre sono in programma, tra cui City on Fire della serie Danny Ryan.