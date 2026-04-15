Avengers: Doomsday paragonato a un horror: "Faticherete a tenere gli occhi sullo schermo"

La Disney ha lasciato la CinemaCon di Las Vegas senza aver diffuso nessun trailer di quello che è il suo film più atteso dell'anno: Avengers: Doomsday.

Tuttavia, questo non vuol dire che durante questo arco di tempo non si sono rincorse nuove voci sul possibile contenuto della pellicola e su alcune particolarità della narrazione.

Robert Downey Jr. in un artowrk nei panni del Dottor Destino

Avengers: Doomsday avrà scene estreme da film horror

Sebbene consigliamo comunque di prendere queste informazioni con le pinze - soprattutto vista la grande quantità di notizie contrastanti che circolano - l'utente di X Project Hurts, considerato solitamente affidabile, ha descritto il film come un'opera che "farà distogliere lo sguardo dallo schermo".

Affermando che Avengers: Doomsday sia un "horror cupo", ha poi aggiunto che "questo film farà piangere, urlare e... uscire dalla sala in completo silenzio". L'utente si è spinto addirittura ad affermare che "la Marvel sta ufficialmente superando un limite che non ha MAI superato prima".

Spiegando che si riferisce più al tono che al sangue o alle scene spaventose, ha affermato anche che Avengers: Doomsday avrà delle morti più d'impatto e momenti strazianti rispetto ad Avengers: Infinity War del 2018, alcuni dei quali sono "piuttosto crudi".

Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth in un primo piano

Chi potrebbe morire nel corso di Avengers: Doomsday?

Forse ricorderete le voci secondo cui il Dottor Destino dovrebbe uccidere il figlio di Steve Rogers, vendicandosi del ruolo che Captain America ha avuto nel provocare l'Incursione responsabile della morte della moglie e del figlio di Victor. Dato che il Multiverso sembra destinato a scomparire prima dell'introduzione di Battleworld in Avengers: Secret Wars, quella potrebbe essere una delle tante morti strazianti.

Nei fumetti, quando Destino usa il potere sottratto ai Beyonders per creare una realtà in cui lui è l'Imperatore Divino, coloro che sono caduti nell'ultima Incursione tornano in vita senza alcun ricordo delle loro vite passate. Poi, quando il Multiverso viene ripristinato, vengono riportati in vita da Mister Fantastic nel nuovo Universo Marvel, oggetto di un soft reboot.

Quando esce in Italia il crossover Marvel?

L'uscita è prevista già per quest'anno (salvo ulteriori slittamenti produttivi), come parte della Saga del Multiverso dei Marvel Studios; la distribuzione dovrebbe essere globale, con arrivo in Italia in linea con quella statunitense o a ridosso della stessa data. Al momento la data d'uscita ufficiale nel nostro paese dovrebbe avvenire tra il 16 e il 17 dicembre 2026.