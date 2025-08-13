Chicago Med 10 su Italia 1, trama e cast delle puntate in onda stasera 13 agosto

Negli episodi di questa sera: Hannah effettua un cesareo d'emergenza e Mitch Ripley affronta le conseguenze del suo comportamento. Trama e cast delle puntate.

Stasera, mercoledì 13 agosto, su Italia 1 torna la decima stagione di Chicago Med in onda per la prima volta in chiaro. La serie, creata dal prolifico Dick Wolf e Matt Olmstead, fa parte del vasto e interconnesso One Chicago Universe, che include anche Chicago Fire e Chicago PD. Ecco la trama e il cast degli episodi di questa sera.

Sinossi di Chicago Med e trama degli episodi del 13 agosto

Ambientata all'interno del frenetico pronto soccorso del Gaffney Chicago Medical Center, la serie racconta il quotidiano di medici, infermieri e personale amministrativo alle prese con situazioni mediche ad alta tensione. Chicago Med alterna interventi d'emergenza a forti intrecci personali, mostrando come le sfide cliniche si mescolino ai dilemmi morali e alle complicate dinamiche tra colleghi. Ogni episodio offre uno sguardo intenso sul lato umano della medicina, tra decisioni difficili e relazioni messe alla prova.

Episodio 12 - Sulla scia

L'episodio si apre con il Mitch Ripley profondamente sconvolto dalla morte del suo amico d'infanzia, Sully, vittima di un cancro. Il dolore lo porta a ubriacarsi con gli amici e a presentarsi al lavoro il giorno successivo in condizioni precarie. Nonostante commetta un errore nel trattamento di una giovane paziente, Ripley riesce a rimediare grazie all'aiuto della collega Caitlin Lenox. Tuttavia, la sua rabbia repressa esplode in un violento scontro con un uomo fuori da un bar.

Sarah Ramos interpreta Caitlin Lenox

Nel frattempo, Sharon Goodwin affronta ancora le conseguenze del trauma psicologico causato da un precedente episodio, quando una donna l'aveva accoltellata, mettendone seriamente in pericolo la vita. Nonostante il supporto di Sam Abrams e Eleanor Hess, non si sente ancora pronta ad affrontare completamente le sue emozioni e intraprendere un percorso di recupero. Durante il turno, Doris Perez, un'infermiera molto stimata, commette un errore a causa del sovraccarico di lavoro. La situazione mette a rischio il suo posto, ma Maggie Lockwood interviene per difenderla, riconoscendo le difficoltà quotidiane del personale sanitario.

Episodio 13 - Guardati allo specchio

L'episodio si apre con Caitlin Lenox, che deve affrontare una sfida nel suo ruolo di mentore quando la sua protetta, Naomi Howard, mette in discussione le sue decisioni durante una delicata operazione. Nel frattempo, Dr. Hannah Asher ha in cura una giovane donna religiosa con una gravidanza extrauterina. La paziente inizialmente rifiuta l'intervento chirurgico per motivi religiosi, ma Asher riesce a convincerla della necessità dell'operazione per salvare la vita.

Mitch Ripley continua ad avere comportamenti autodistruttivi. Dopo un incontro violento con un uomo fuori da un bar, si trova a doverlo curare in ospedale. La sua incapacità di affrontare le proprie azioni mette a rischio la vita del paziente, ma grazie all'intervento di Frost la situazione viene risolta. Ripley, comunque, deve affrontare le conseguenze professionali del suo comportamento.

S. Epatha Merkerson e CCH Pounder

Parallelamente, Daniel Charles si trova coinvolto in una situazione eticamente complessa quando testimonia in un processo legale riguardante una sua paziente, mettendo in discussione i confini tra professionalità e coinvolgimento personale. Infine, Maggie Lockwood scopre che una paziente anziana con demenza è in realtà una donna transgender che aveva interrotto il trattamento ormonale. Maggie la aiuta a riconnettersi con la propria identità.

Cast principale della nuova stagione della serie televisiva

La decima stagione di Chicago Med, la serie è stata rinnovata , porta con sé alcune nuove e intriganti figure che promettono di scuotere gli equilibri del Gaffney Chicago Medical Center. Tra le new entry spiccano la Dottoressa Caitlin Lenox, interpretata da Sarah Ramos, una primaria delle emergenze determinata a rimettere in riga l'ospedale, e il Dottor John Frost, interpretato da Darren Barnet, un giovane specializzando in pediatria con un passato misterioso.

S. Epatha Merkerson nel ruolo di Sharon Goodwin

nel ruolo di Sharon Goodwin Oliver Platt nel ruolo di Daniel Charles

nel ruolo di Daniel Charles Marlyne Barrett nel ruolo di Maggie Lockwood

nel ruolo di Maggie Lockwood Steven Weber nel ruolo di Dean Archer

nel ruolo di Dean Archer Jessy Schram nel ruolo di Hannah Asher

nel ruolo di Hannah Asher Luke Mitchell nel ruolo di Mitchell 'Mitch' Ripley

nel ruolo di Mitchell 'Mitch' Ripley Sarah Ramos nel ruolo di Caitlin Lenox

nel ruolo di Caitlin Lenox Darren Barnet nel ruolo di John Frost

nel ruolo di John Frost Natalie Zea: nel ruolo di Jackie Nelson

Guest star degli episodi di stasera