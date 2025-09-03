Chicago Med 10 su Italia 1: finale di stagione, trama e cast delle puntate di stasera 3 settembre

Stasera, mercoledì 3 settembre, su Italia 1 torna Chicago Med con tre episodi della decima stagione. La serie, creata da Dick Wolf e Matt Olmstead, fa parte del vasto universo interconnesso One Chicago, che comprende anche Chicago Fire e Chicago PD. A partire dalle 21.20: la figlia di Charles viene ricoverata in ospedale a seguito di un incidente automobilistico

Sinossi di Chicago Med e trama degli episodi del 3 settembre

Ambientata nel frenetico pronto soccorso del Gaffney Chicago Medical Center, la serie segue il lavoro quotidiano di medici, infermieri e personale amministrativo alle prese con casi medici ad alta tensione. Chicago Med intreccia interventi d'emergenza e vicende personali, mostrando come le sfide cliniche si fondano con dilemmi morali e rapporti complessi tra colleghi. Ogni episodio offre uno sguardo intenso e umano sulla medicina, fatto di scelte difficili, emozioni forti e relazioni messe costantemente alla prova. Chicago Med è stata rinnovata per l'undicesima stagione.

Episodio 20 - Mano invisibile

Una massiccia protesta del personale infermieristico provoca una grave carenza di organico in ospedale, costringendo Sharon Goodwin a valutare persino la chiusura del pronto soccorso, mentre cerca di gestire la situazione con infermieri temporanei. Nel frattempo, Archer e Frost si sfidano in una competizione amichevole per dimettere i pazienti più velocemente, e il dottor Charles affronta un caso che lo mette in difficoltà a causa della sua diffidenza verso il paziente, conducendolo infine a una scoperta devastante legata a sua madre, Margaret.

Sarah Ramos: Caitlin Lenox

Episodio 21 - Il mio bambino

Maggie e Frost lottano contro il tempo per assicurare un trapianto di polmone per un giovane paziente affetto da fibrosi cistica, mentre Ripley e Morris si prendono cura della figlia di un miliardario malata di leucemia, il cui padre disperato usa il suo potere per dirottare verso sua figlia organi vitali destinati ad un altro paziente. Nel frattempo, la dottoressa Hannah Asher riceve notizie che potrebbero stravolgere la sua vita riguardo al tentativo di maternità surrogata, mentre il dottor Lennox si prepara ad affrontare il potente dottor Hayes.

Episodio 22 - Non piangere

Goodwin è costretta a operare difficili tagli al personale a causa dei vincoli di bilancio, mentre la figlia del dottor Charles viene ricoverata dopo un incidente stradale, scatenando per lui una crisi personale. Nel frattempo, un paziente in attesa di trapianto prende una decisione che cambierà radicalmente la sua vita. L'episodio culmina in un momento di grande tensione: il padre del bambino in attesa del trapianto impugna una pistola in ospedale, convinto che il figlio sia morto, mentre in realtà Noah è ancora in sala operatoria.

Cast principale della nuova stagione della serie televisiva

La decima stagione di Chicago Med, la serie è stata rinnovata , porta con sé alcune nuove e intriganti figure che promettono di scuotere gli equilibri del Gaffney Chicago Medical Center. Tra le new entry spiccano la Dottoressa Caitlin Lenox, interpretata da Sarah Ramos, una primaria delle emergenze determinata a rimettere in riga l'ospedale, e il Dottor John Frost, interpretato da Darren Barnet, un giovane specializzando in pediatria con un passato misterioso.

S. Epatha Merkerson nel ruolo di Sharon Goodwin

nel ruolo di Sharon Goodwin Oliver Platt nel ruolo di Daniel Charles

nel ruolo di Daniel Charles Marlyne Barrett nel ruolo di Maggie Lockwood

nel ruolo di Maggie Lockwood Steven Weber nel ruolo di Dean Archer

nel ruolo di Dean Archer Jessy Schram nel ruolo di Hannah Asher

nel ruolo di Hannah Asher Luke Mitchell nel ruolo di Mitchell 'Mitch' Ripley

nel ruolo di Mitchell 'Mitch' Ripley Sarah Ramos nel ruolo di Caitlin Lenox

nel ruolo di Caitlin Lenox Darren Barnet nel ruolo di John Frost

nel ruolo di John Frost Natalie Zea: nel ruolo di Jackie Nelson

Nel video caricato su Mediaset Infinity: l'episodio 19 della decima stagione di Chicago Med