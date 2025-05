Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. tutte rinnovate per una nuova stagione

NBC ha confermato ufficialmente il rinnovo di tre delle sue serie più forti in termini di spettatori, ovvero il formidabile franchise One Chicago.

In vista della presentazione del palinsesto 2025-26 che avverrà lunedì prossimo, il network ha rinnovato Chicago Fire per la 14ª stagione, Chicago P.D. per la 13ª stagione e Chicago Med per l'11ª stagione. Il rinnovo è stato annunciato sui social media con un video in cui compaiono alcuni membri del cast di Chicago Fire.

Come riportato da Deadline il mese scorso, il rinnovo delle tre serie ambientate a Chicago - e delle altre fiction della Wolf Entertainment NBC - non è mai stato in dubbio. Chicago Fire, Chicago P.D., Chicago Med e Law & Order: SVU guidano gli ascolti lineari della NBC e la classifica dei telespettatori su Peacock.

One Chicago: i numeri straordinari del franchise tra TV e streaming

Wallace Boden

Secondo NBCUniversal, le stagioni in corso di Chicago Med, Chicago Fire e Chicago P.D. hanno raggiunto quasi 46 milioni di telespettatori totali fino ad oggi tra NBC e Peacock, con un aumento dei telespettatori di tutte e tre le serie rispetto all'anno precedente.

Oliver Platt nei panni del Dr. Daniel Charles

Come ogni anno, prima del rinnovo ci sono state delle conversazioni sul budget tra il network e lo studio consociato Universal Television, lo studio dietro la serie di Wolf Entertainment. Il risultato sono stati alcuni tagli per One Chicago, considerati una pratica standard per gli show di quel calibro, dato che le serie diventano più costose man mano che vanno avanti.

Wolf Entertainment e Universal TV hanno ridotto le "garanzie minime" per la maggior parte dei membri del cast delle serie Chicago e Law & Order. Questa misura di risparmio, ampiamente utilizzata nelle serie drammatiche di lunga durata, prevede che i series regular non appaiano più in ogni singolo episodio prodotto. All'epoca, la riduzione era di un paio di episodi, due per la maggior parte dei membri del cast.