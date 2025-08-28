Chicago Med 11 riaccende l’entusiasmo dei fan con il ritorno a sorpresa di un volto storico

L'attesissima undicesima stagione di Chicago Med riporterà in scena un volto amatissimo dal pubblico: Nick Gehlfuss tornerà infatti a interpretare il Dr. Will Halstead, uno dei personaggi cardine del medical drama. La conferma arriva dopo mesi di speculazioni, alimentando l'entusiasmo dei fan che già da tempo speravano di rivedere lo storico medico del Gaffney Chicago Medical Center.

Gehlfuss ha fatto parte del cast principale fin dal debutto della serie, nel 2015, rimanendo protagonista per ben otto stagioni consecutive fino alla sua uscita nel 2023. Nel frattempo, ha vestito i panni del Dr. Halstead anche in diversi crossover con Chicago Fire e Chicago P.D., consolidando il legame del personaggio con l'universo televisivo creato da Dick Wolf.

L'ultima apparizione del personaggio e la nuova occasione narrativa

L'ultima volta che i fan hanno visto Halstead risale al finale dell'ottava stagione, quando il medico si era trasferito a Seattle per iniziare una nuova vita. Qui, aveva ritrovato la dottoressa Natalie Manning (interpretata da Torrey DeVitto) e assunto un ruolo paterno nei confronti del piccolo Owen, figlio di Natalie. Una chiusura che sembrava definitiva, ma che gli showrunner avevano volutamente lasciato aperta per eventuali ritorni. Il produttore esecutivo Allen MacDonald, intervistato a maggio 2025, ha infatti confermato la volontà di reintegrare alcuni membri del cast originale.

Oliver Platt: dottor Daniel Charles

Dopo il ritorno a sorpresa della dottoressa Sarah Reese (Rachel DiPillo) nella decima stagione, l'arrivo di Halstead in Chicago Med 11 rappresenta un ulteriore segnale di continuità e un regalo ai fan di lunga data.

Le parole di Gehlfuss sul possibile ritorno

Già nel 2023 l'attore aveva rivelato a Deadline che l'ipotesi di un suo rientro era stata presa in considerazione dagli autori fin dall'addio del personaggio. Gehlfuss aveva spiegato di aver desiderato un'uscita che lasciasse aperta una porta: "Sapevo che sarebbe stato emozionante tornare in futuro, ma ero pronto ad accettare qualunque scelta narrativa. Gli autori mi hanno detto chiaramente che sarebbero stati felici di riaccogliermi quando avessi voluto, e questo per me è stato molto significativo".

Luke Mitchell e Darren Barnet

Con il ritorno di Halstead, l'undicesima stagione si prepara a esplorare nuove dinamiche familiari e professionali. La sua presenza potrebbe intrecciarsi con storyline ancora aperte e, secondo alcune anticipazioni, non è escluso che altri storici protagonisti possano fare la loro comparsa nei prossimi episodi.

La nuova stagione di Chicago Med debutterà ufficialmente su NBC il 1° ottobre 2025, proseguendo la tradizione del franchise e regalando al pubblico nuove storie di medici, pazienti e scelte difficili. Dopo il successo della decima stagione, le aspettative sono alte, e il ritorno di Gehlfuss non fa che aumentare la curiosità dei fan di lunga data.