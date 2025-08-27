Chicago Med 10 su Italia 1, trama di stasera 27 agosto: Hannah e Ripley devono decidere sulla loro relazione

Stasera, mercoledì 27 agosto, su Italia 1 torna Chicago Med con tre episodi della decima stagione. La serie, creata da Dick Wolf e Matt Olmstead, fa parte del vasto universo interconnesso One Chicago, che comprende anche Chicago Fire e Chicago PD. A partire dalle 21.20: le trattative sindacali mettono a dura prova il legame tra Maggie e Goodwin.

Sinossi di Chicago Med e trama degli episodi del 27 agosto

Ambientata nel frenetico pronto soccorso del Gaffney Chicago Medical Center, la serie segue il lavoro quotidiano di medici, infermieri e personale amministrativo alle prese con casi medici ad alta tensione. Chicago Med intreccia interventi d'emergenza e vicende personali, mostrando come le sfide cliniche si fondano con dilemmi morali e rapporti complessi tra colleghi. Ogni episodio offre uno sguardo intenso e umano sulla medicina, fatto di scelte difficili, emozioni forti e relazioni messe costantemente alla prova. Chicago Med è stata rinnovata per l'undicesima stagione.

Episodio 17 - Il libro di Archer

Il dottor Archer prende temporaneamente la guida del Pronto Soccorso quando la dottoressa Lenox si concede un giorno libero. Tuttavia, una notizia dolorosa - la morte della sua ex moglie - mette a dura prova la sua capacità di gestire la situazione, spingendolo a mostrarsi particolarmente diretto e privo di filtri con i pazienti.

S. Epatha Merkerson nel ruolo di Sharon Goodwin

Nonostante il lutto, Archer riesce a fare la differenza: aiuta un paziente sottoposto a trapianto di cuore a superare un forte delirio psicologico legato al nuovo organo e individua una massa ovarica nascosta in una donna incinta, salvando così due vite. La sua schiettezza, pur segnata dal dolore personale, si rivela ancora una volta una risorsa preziosa.

Episodio 18 - Insieme per l'ultima volta

La dottoressa Hannah Asher e il dottor Mitch Ripley si trovano a fare i conti con la loro relazione complicata: dopo che Hannah aveva confessato i suoi sentimenti in un momento di crisi, non ha più parlato con Ripley e ora entrambi devono decidere se andare avanti insieme o prendere strade diverse.

Nel frattempo, il dottor John Frost, alle prese con le proprie difficoltà personali, si scontra con i genitori di un bambino morso da un serpente, più interessati ai social media che alla salute del figlio. Intanto il dottor Archer affida alla dottoressa Naomi un caso impegnativo nel suo ultimo giorno al Pronto Soccorso, dandole l'occasione di concludere la sua specializzazione con un successo che segna una vera e propria uscita trionfale.

Marlyne Barrett nel ruolo di Maggie Lockwood

Episodio 19 - Le storie che ci raccontiamo

Le trattative tra il sindacato degli infermieri e l'ospedale mettono alla prova l'amicizia tra Maggie e la direttrice Goodwin, soprattutto quando la struttura decide di prepararsi a un possibile sciopero assumendo personale temporaneo. Intanto Ripley e Archer si occupano di un giovane skater investito da un mezzo di soccorso, mentre il dottor Frost assiste un bambino abbandonato dalla madre: un caso che riporta a galla il suo passato e lo spinge a fare i conti con una relazione inappropriata che stava vivendo.

Cast principale della nuova stagione della serie televisiva

La decima stagione di Chicago Med, la serie è stata rinnovata , porta con sé alcune nuove e intriganti figure che promettono di scuotere gli equilibri del Gaffney Chicago Medical Center. Tra le new entry spiccano la Dottoressa Caitlin Lenox, interpretata da Sarah Ramos, una primaria delle emergenze determinata a rimettere in riga l'ospedale, e il Dottor John Frost, interpretato da Darren Barnet, un giovane specializzando in pediatria con un passato misterioso.