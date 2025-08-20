Chicago Med 10 su Italia 1, trama e cast delle puntate in onda stasera 20 agosto: il segreto di John Frost

Stasera, mercoledì 20 agosto, su Italia 1 torna Chicago Med con tre episodi della decima stagione. La serie, creata da Dick Wolf e Matt Olmstead, fa parte del vasto universo interconnesso One Chicago, che comprende anche Chicago Fire e Chicago PD. Di seguito, la trama e il cast del triplo appuntamento in onda stasera.

Sinossi di Chicago Med e trama degli episodi del 20 agosto

Ambientata all'interno del frenetico pronto soccorso del Gaffney Chicago Medical Center, la serie racconta il quotidiano di medici, infermieri e personale amministrativo alle prese con situazioni mediche ad alta tensione. Chicago Med alterna interventi d'emergenza a forti intrecci personali, mostrando come le sfide cliniche si mescolino ai dilemmi morali e alle complicate dinamiche tra colleghi. Ogni episodio offre uno sguardo intenso sul lato umano della medicina, tra decisioni difficili e relazioni messe alla prova. Chicago Med è stata rinnovata per l'undicesima stagione.

Episodio 14 - La prova del fuoco

Al Gaffney Medical Center arriva a sorpresa un rappresentante del National Accreditation Board of Hospitals, mettendo tutto il personale sotto pressione e testando la loro capacità di gestire l'ospedale in situazioni di emergenza. Nel frattempo, Asher e Naomi affrontano il caso di una giovane paziente affetta da un'infezione misteriosa, cercando freneticamente di individuarne la causa e trovare una cura efficace.

Deirdre Lovejoy e S. Epatha Merkerson

Parallelamente, Lenox e Frost uniscono le forze per salvare la vita di una vittima di una sparatoria accidentale, mettendo alla prova le loro abilità chirurgiche e la capacità di lavorare sotto stress. Sul fronte personale, la relazione tra Asher e Ripley attraversa momenti difficili: Ripley sembra ricadere in comportamenti autodistruttivi, e Asher si trova a dover decidere se restare al suo fianco o allontanarsi.

Episodio 15 - Nell'abisso

Il dottor Ripley diventa il protagonista di un salvataggio ad altissimo rischio: una donna e sua figlia rimangono intrappolate in un pozzo abbandonato. Quando la squadra di soccorso arriva, Ripley non esita a scendere lui stesso nel pozzo, ma presto la situazione degenera: detriti cadono dall'alto e il pericolo cresce in modo esponenziale.

Nel frattempo, Maggie riceve una visita a sorpresa: un'amica che ha lavorato con Frost quando John era un giovanissimo attore. La donna riporta alla luce ricordi del passato del dottore. Intanto, Asher si trova di fronte a un caso medico complesso: l'ecografia di un paziente mostra una condizione rara e poco conosciuta, mettendo alla prova le sue abilità diagnostiche.

Oliver Platt: dottor Daniel Charles

Episodio 16 - Il bambino perfetto

Goodwin si trova a fare i conti con le conseguenze del ritorno di un suo ex paziente, rendendosi conto che il tempo non sempre riesce a guarire le ferite del passato. Nel frattempo, Frost e Charles affrontano con delicatezza un paziente alle prese con la propria sessualità, cercando di offrire supporto e comprensione. Parallelamente, Lenox e Abrams lavorano instancabilmente per prendersi cura di una donna rimasta in coma per vent'anni, mettendo alla prova le loro competenze e la loro determinazione.

Cast principale della nuova stagione della serie televisiva

La decima stagione di Chicago Med, la serie è stata rinnovata , porta con sé alcune nuove e intriganti figure che promettono di scuotere gli equilibri del Gaffney Chicago Medical Center. Tra le new entry spiccano la Dottoressa Caitlin Lenox, interpretata da Sarah Ramos, una primaria delle emergenze determinata a rimettere in riga l'ospedale, e il Dottor John Frost, interpretato da Darren Barnet, un giovane specializzando in pediatria con un passato misterioso.

S. Epatha Merkerson nel ruolo di Sharon Goodwin

Oliver Platt nel ruolo di Daniel Charles

Marlyne Barrett nel ruolo di Maggie Lockwood

Steven Weber nel ruolo di Dean Archer

Jessy Schram nel ruolo di Hannah Asher

Luke Mitchell nel ruolo di Mitchell 'Mitch' Ripley

Sarah Ramos nel ruolo di Caitlin Lenox

Darren Barnet nel ruolo di John Frost

Natalie Zea nel ruolo di Jackie Nelson

Guest star degli episodi di stasera