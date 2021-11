Chi ha incastrato Babbo Natale?: trailer e poster della commedia di Alessandro Siani

Alessandro Siani scatenato nel trailer e poster della sua nuova commedia, Chi ha incastrato Babbo Natale?, che lo vede impegnato nella duplice veste di regista e interprete insieme a Christian De Sica, Diletta Leotta, Angela Finocchiaro.

Chi ha incastrato Babbo Natale?, al cinema dal 16 dicembre con Vision Distribution vede al centro della storia la Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo, che domina il mercato per tutto l'anno tranne a Natale. Per far fallire Babbo Natale, la compagnia assolda il capo dei suoi elfi, convincendolo ad infiltrare nella sua fabbrica un nuovo manager: Genny Catalano, conosciuto come il "re dei pacchi". In realtà i pacchi in questione non sono i doni natalizi quanto piuttosto i famigerati "pacchi". Genny, infatti, è un volgare truffatore che vive di espedienti coadiuvato da Checco, un piccolo scugnizzo di 8 anni. L'arrivo della coppia al Polo Nord darà vita ad una serie di guai ma alla fine, complice l'improbabile contaminazione reciproca che nasce tra Genny e Babbo Natale e l'inaspettato aiuto della Befana, la magia natalizia riuscirà a trionfare.

Alessandro Siani: "Nel mio prossimo film Babbo Natale sfida Amazon"

Una lavorazione abbastanza complicata, quella del nuovo film di Alessandro Siani che tempo fa rivelò le vicissitudini sul set svelando:

"Abbiamo girato per quattro settimane. Poi Christian De Sica ha preso il Covid. Il resto l'hanno fatto la zona rossa e quella arancione. Torneremo sul set il 10 gennaio fino a San Valentino, a Dio (e al virus) piacendo. Spero di uscire nelle sale entro l'anno. Nel cast ci saranno Angela Finocchiaro, Leigh Gill e Diletta Leotta, una ragazza bella, intelligente, entusiasta. Una bella scoperta." Leotta nel film sarà la nipote di Babbo Natale.

Finalmente il film è quasi pronto e aspetta il pubblico al cinema a partire dal 10 dicembre.