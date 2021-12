Chi ha incastrato Babbo Natale?, Diletta Leotta: “Forse sorrido nell’ultima scena…”

Chi ha incastrato Babbo Natale?: Angela Finocchiaro e Diletta Leotta in una scena del film

Di Babbo Natale abbiamo fantasticato centinaia di volte, e di lui sappiamo tutto: la barba bianca, il vestito rosso, la slitta, le renne. Ma chi di voi conosce Sasha, la nipote di Babbo Natale. Per conoscerla basta andare al cinema, a vedere Chi ha incastrato Babbo Natale?, il nuovo film di Alessandro Siani, al cinema dal 16 dicembre. Sasha ha il volto solare di Diletta Leotta, ed è la persona seria della famiglia di Babbo Natale, quella che prova a mantenere il contegno. Chi ha incastrato Babbo Natale? immagina che una multinazionale dell'high-tech tema così tanto Babbo Natale (Christian De Sica), perché i suoi regali sono gratis che mandi una persona per farlo fallire, Genny Catalano (Alessandro Siani), un ragazzo che vive di truffe e di espedienti. Il personaggio Sasha nasce proprio in relazione a lui e a Babbo Natale. "Credo che Alessandro abbia costruito questo personaggio immaginandolo in contrasto sia con Genny, che sarebbe lui, che con l'entusiasmo e l'euforia di Babbo Natale, che è Christian De Sica" ci ha raccontato Diletta Leotta. "Credo che sia quel punto di congiunzione che prova a tenere un po' le file dell'azienda di Babbo Natale. È per questo che cerco di essere un po' austera. Spesso sul set chiedevo ad Alessandro Siani; posso ridere? A un certo punto mi farai sorridere? E lui diceva: no, ancora no. Forse sorrido all'ultima scena. Forse neanche in quella. Sì, nel balletto finale ridiamo".

Il lato femminile di Chi ha incastrato Babbo Natale? è Angela Finocchiaro, che interpreta una Befana molto particolare. "È una donna molto forte, che comunque è arrabbiata con Babbo Natale, che la prende e la molla, e questo non si fa" ci racconta l'attrice. "È una donna molto arrabbiata. È molto diversa anche fisicamente, ha dei capelli che sembrano una scultura, dei vestiti più attillati, non ha lo sciallettino, non ha il neo con il pelo. Si è pensato un po' a una Befana nuova. E come amante di Babbo Natale apriva un po' delle strade inesplorate". Per entrare nel personaggio è stata aiutata da tanto trucco prostetico, "No, è quasi tutto mio" scherza l'attrice. Ma dietro questo trucco risaltano i suoi occhi azzurri. "Probabilmente è normale che aumentando il naso venissero fuori gli occhi. Quando hai una maschera ti puoi permettere di fare delle movenze, delle mimiche, ti lasci andare. è quasi, non dico un gioco, ma un regalo che ogni volta ti fanno".

Diletta Leotta è abituata alla tivù, alla cronaca, alla diretta. Il cinema, apparentemente, è qualcosa di molto diverso. "L'adrenalina la senti lo stesso" ci spiega Diletta Leotta. "Ci sono dei tempi d'attesa lunghissimi, che non mi aspettavo proprio. Sono questi quelli su cui ho dovuto lavorare di più. Ma ho guardato Angela, Christian, Alessandro sul set che vivevano queste attese con normalità. E allora mi sono detto che era tutto normale, che funziona proprio così nel cinema".