Chi ha incastrato Babbo Natale?, Christian De Sica: “Alessandro Siani mi ha fatto fare un personaggio buono”

Chi ha incastrato Babbo Natale?: Christian De Sica e Alessandro Siani in una scena

Christian De Sica, tra i tanti personaggi che ha interpretato nella sua carriera, ne ha uno che è davvero immortale. Si tratta di Roberto Covelli, il rampollo di buona famiglia, viziato, farfallone e "moderno", come diceva lui, uno dei protagonisti di Vacanze di Natale, il film dei fratelli Vanzina del 1983. Quel Vacanze di Natale è stato l'archetipo dei film di Natale all'italiana, anche se era molto diverso da quelli che sarebbero diventati i Cinepanettoni. In carriera, De Sica ha girato 106 film, di cui 40 a Natale. I suoi sono spesso stati personaggi negativi, misogini, mascalzoni. In Chi ha incastrato Babbo Natale?, il film di e con Alessandro Siani, al cinema dal 16 dicembre, la parabola della carriera di De Sica lo porta proprio all'altro lato. Sì, qui è il più buono di tutti, Babbo Natale. "Erano personaggi completamente diversi da questo, personaggi cinici e cattivi" ci ha raccontato De Sica. "Invece Alessandro mi ha fatto fare un buono, un candido. Infatti lui poi mi insegnerà ad essere più scaltro, perché sono troppo ingenuo. È stata una scommessa". Chi ha incastrato Babbo Natale? immagina che una multinazionale dell'high-tech tema così tanto Babbo Natale perché i suoi regali sono gratis che mandi una persona per farlo fallire, Genny Catalano (Alessandro Siani), un ragazzo che vive di truffe e di espedienti.

La nostra video intervista a Christian De Sica e Alessandro Siani

Chi ha incastrato Babbo Natale?, la recensione: Se Babbo Natale ha bisogno della cazzimma

Alessandro Siani: "Quando siamo sul set dobbiamo far ridere"

Chi ha incastrato Babbo Natale?: Alessandro Siani in un momento del film

Quando Alessandro Siani e Christian De Sica sono insieme sul set accade sempre qualcosa di speciale. "Abbiamo trovato una formula importante. Ci dicevamo spesso che è bello quando si ride fuori dal set, quando c'è questo clima" racconta Alessandro Siani. "No. Noi dobbiamo ridere sul set. Fuori possiamo rattristarci, pensare ai nostri problemi. Ma quando siamo sul set dobbiamo far ridere. È un effetto teatro: quando siamo sul set, tutti quelli che ci stanno intorno, i macchinisti, i truccatori e tutti gli altri, sono il nostro pubblico, e dobbiamo farli ridere". Nel film si respira un'atmosfera d'altri tempi, di quel cinema americano incantato alla Frank Capra che è diventato un classico. "Quel senso di ottimismo, di speranza che trovi in quei film senza tempo, quando lo ritrovo in un film mio mi commuove" ci ha raccontato Siani.

Chi ha incastrato Babbo Natale?, Diletta Leotta: "Forse sorrido nell'ultima scena..."

Christian De Sica: "Ho iniziato con i sabati sera in tv e le feste di paese"

Chi ha incastrato Babbo Natale?: Christian De Sica con Diletta Leotta in una scena del film

Da quando abbiamo visto Christian De Sica cantare On Broadway in Borotalco di Carlo Verdone abbiamo capito che era un artista completo, attore, ballerino, cantante. Il suo tocco swing si sente anche nel suo Babbo Natale. "Ho iniziato la mia carriera facendo i sabati sera in televisione le feste di piazza con l'orchestrina" ci racconta. "E tuttora continuo a portare a teatro degli spettacoli musicali. Ne Il principe abusivo Alessandro mi aveva regalato dei numeri musicali". Il suo è un Babbo Natale swing, ma che pensa anche alla trap. "Mi sono adattato..." sorride l'attore.