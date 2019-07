Chernobyl: uno degli eroi del disastro si uccide dopo aver visto la serie HBO

Chernobyl ha fatto un'altra vittima: uno dei liquidatori del reattore si è suicidato dopo aver visto la serie HBO, attraverso la quale ha vissuto nuovamente il suo dramma e le difficoltà successive al disastro.

Si chiamava Nagashibay Zhusupov, aveva 61 anni ed era stato uno degli eroici liquidatori - più di mezzo milione di persone - che avevano partecipato alle operazioni di bonifica dopo il disastro nucleare di Chernobyl commissionate dal governo sovietico. Zhusupov, che era stato uno dei primi a rendersi operativi, inizialmente fu collocato tra le macerie del reattore numero 4 che esplose nelle prime ore del mattino del 26 aprile 1986 e successivamente lavorò presso un sito di test nucleari sovietico a Semipalatinsk. Al contrario di molti veterani di Chernobyl, che erano stati ricompensati economicamente dai governi degli ex stati sovietici, Nagashibay Zhusupov non aveva ricevuto alcuna agevolazione. Negli anni successivi alla catastrofe, l'ex liquidatore di Chernobyl fu costretto a trasferirsi in un dormitorio insieme a sua moglie e ai loro cinque figli, chiedendo per anni che gli fosse concessa un alloggio popolare, come agli altri veterani. A giugno, dopo aver atteso una casa per dieci anni ed aver scoperto di essere stato depennato dalla lista degli aventi diritto, Zhusupov si è suicidato gettandosi dal tetto di una palazzina di cinque piani ad Aktobe, in Kazakistan e il suo corpo fu trovato sul posto, privo di vita.

La figlia di Nagashibay Zhusupov, una ragazza di 25 anni, ha raccontato di aver temuto che suo padre potesse togliersi la vita dopo che aveva visto Chernobyl, la miniserie HBO recentemente trasmessa da Sky. La ragazza ha spiegato che suo padre ha guardato la serie con le lacrime agli occhi perché gli ha riportato alla mente i ricordi dolorosi di un sacrificio per il quale non ha mai ricevuto un adeguato riconoscimento. Essere costretto a lavorare in altre centrali nucleari, nonostante i suoi problemi di salute, e l'ultimo rifiuto per la richiesta - legittima - di una casa popolare, deve aver spinto l'uomo ad un gesto estremo.

Chernobyl: una scena della serie

Chernobyl, prodotta da Sky e HBO è stata apprezzata non solo dalla critica che l'ha eletta all'unanimità come una delle migliori serie dell'anno, ma anche dal pubblico (qui trovate la nostra recensione di Chernobyl). Chernobyl è risultata la serie europea di Sky più vista di sempre e il quarto titolo in assoluto dietro due produzioni italiane di Sky, Gomorra - La serie e The Young Pope e dietro la serie HBO Il Trono di Spade.