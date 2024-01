Charlie's Angels 3, Lucy Liu: 'Se il film venisse realizzato sarei sconvolta'

Lucy Liu ha parlato della possibilità che in futuro venga realizzato Charlie's Angels 3, considerando la popolarità dei film che l'hanno vista protagonista accanto a Cameron Diaz e Drew Barrymore.

Il sogno dei fan sembra però destinato a non realizzarsi, soprattutto considerando che sono passati oltre venti anni dal debutto della prima avventura nelle sale.

Le dichiarazioni sul possibile sequel

In un'intervista rilasciata a Variety, Lucy Liu ha parlato della possibilità che venga realizzato un terzo film di Charlie's Angels dopo il ritorno nel mondo del cinema di Cameron Diaz. L'attrice ha raccontato: "Onestamente non so come potrebbe essere fattibile. Ci sono state così tante versioni, anche dopo... Per certi aspetti è una cosa davvero strana a cui pensare. Le situazioni sono cambiate così tanto da allora".

Lucy ha ricordato: "All'epoca, quando stavamo facendo la promozione, non c'erano mai state tre donne sulla copertina di una rivista. Non sapevano nemmeno come fare. Era una cosa così strana che le donne collaborassero e si considerassero colleghe e amiche. Era un momento davvero importante e ora le cose sono cambiate. Anche quando stavo girando Ally McBeal, non c'erano mai state protagoniste di quel tipo. C'era Mary Tyler Moore e cose di quel tipo, ma il focus era cambiato".

Kristen Stewart sul reboot di Charlie's Angels: "Ho odiato girare quel film"

Liu ha ricordato: "Non sono responsabile di queste cose, ma apprezzo sempre le mie esperienze e poi vado avanti. Non rimango bloccata in nessun progetto in quel modo. Ma sarei realmente sconvolta se venisse realizzato un terzo film".