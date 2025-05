Demi Moore e il ruolo in Charlie's Angels: "Avevo supplicato di non inquadrarmi il sedere"

Demi Moore ha raccontato la curiosa richiesta fatta prima di girare la celebre scena in bikini in Charlie's Angels: Più che mai. Con solo tre settimane per prepararsi, l'attrice ha svelato l'insicurezza legata al proprio corpo e il non voler essere ripresa in una parte specifica. Ma alla fine il desiderio di mostrarsi alle figlie come artista a tutto tondo, ha avuto la meglio.

Demi Moore e quella scena iconica in bikini

A distanza di oltre vent'anni, la scena in bikini di Charlie's Angels: Più che mai continua a brillare nell'immaginario pop, ma pochi conoscevano il retroscena che Demi Moore ha svelato con disarmante sincerità. Durante una recente apparizione al The Drew Barrymore Show, l'attrice ha raccontato che, appena tre settimane prima delle riprese, fu informata di quella scena rivelatrice. La sua unica, accorata richiesta? "Ricordo solo di averli supplicati di non inquadrare il mio sedere. Non so perché fosse diventata una mia ossessione," ha detto sorridendo.

Un ritratto di Demi Moore

All'epoca quarantenne, Moore ha spiegato di aver affrontato quella prova con una dose di incoscienza necessaria: "Non avevo tempo per pensare a come apparivo, e forse è stato meglio così." Barrymore, che nel film era una delle protagoniste insieme a Cameron Diaz e Lucy Liu, ha ribattuto con affetto: "Nessuno può ottenere in tre settimane ciò con cui ti sei presentata. Eri chiaramente già pronta."

Quello in Charlie's Angels: Più che mai, diretto da McG, fu il primo ruolo di Moore dopo una lunga pausa presa per crescere le sue tre figlie. E furono proprio Rumer, Tallulah e Scout a spingerla a tornare davanti alla macchina da presa. "Mi ero fermata per stare con loro," ha detto, "finché non mi hanno detto: 'Devi fare questo film. Amiamo il primo, devi farlo. E poi, tornerai mai a lavorare?'" Un incoraggiamento che ha acceso in lei il desiderio di mostrare alle figlie la versione completa di sé: una madre, sì, ma anche un'attrice capace di mettersi in gioco, perfino in bikini, e sotto i riflettori. Alla prima del film era presente tutta la famiglia, compreso l'ex marito Bruce Willis e il compagno di allora Ashton Kutcher, in un'immagine che oggi somiglia a un fermo immagine di equilibrio familiare e rivendicazione personale.