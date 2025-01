Charlie's Angels, Lucy Liu non si pente dello scontro con Bill Murray: "Dovevo proteggermi dai suoi insulti"

Nel 2021, Lucy Liu partecipò ad un episodio del podcast Asian Enough del Los Angeles Times, e ha aveva svelato dei commenti inaccettabili e imperdonabili che ricevette da Bill Murray sul set di Charlie's Angels.

A quattro anni di distanza da quelle dichiarazioni, il Guardian ha interpellato di nuovo l'attrice sull'argomento, che ha ribadito di non essere assolutamente pentita di aver svelato pubblicamente quella brutta faccenda.

Lucy Liu lontana dalle dinamiche di Hollywood

"Non ci ho realmente pensato" ha spiegato la star "L'avrei fatto in qualsiasi situazione. Penso che quando percepisco qualcosa che non va mi proteggo. È qualcosa d'innato da mettere in atto se subisci un'ingiustizia e io mi sono sempre sentita così".

Lucy Liu non è mai stata un'attrice che ha seguito silenziosamente le dinamiche di Hollywood:"Per me, come per altri attori asiatico-americani, non c'è mai stato un percorso semplice, penso davvero che sia uno sforzo di gruppo, non mi prenderei mai tutto il merito, la mia carriera non è stata costruita solo da me".

Lo scontro con Bill Murray

"Non entrerò nei dettagli" raccontò nel podcast Lucy Liu in merito allo scontro con Bill Murray "ma lui continuava e continuava. Non potevo credere che quei commenti fossero rivolti proprio a me, mi sono letteralmente girata per controllare dietro di me ma era evidente perché poi la conversazione è diventata una comunicazione diretta fra noi due".

L'attrice ha deciso di difendersi, sottolineando che non le importa quanto si è in basso nella gerarchia, e che non bisogna essere accondiscendenti ma reagire. In seguito alle sue parole, Drew Barrymore aveva mostrato sostegno alla collega, sottolineando l'importanza di rispettare le persone anche sul luogo di lavoro.