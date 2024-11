Charlie's Angels - Più che mai: Cameron Diaz e Demi Moore si riuniscono a più vent'anni di distanza dal film

A più di vent'anni dal loro scontro sullo schermo in Charlie's Angels - Più che mai, Cameron Diaz e Demi Moore hanno dimostrato di essere in rapporti maggiormente amichevoli rispetto ai loro personaggi. Le due attrici sono state fotografate nel corso di una calorosa reunion in occasione dell'evento Women in Hollywood 2024 di Elle.

L'evento si è svolto al Four Seasons Hotel di Los Angeles a Beverly Hills, nel quale Demi Moore era una delle relatrici principali. Entrambe sfoggiavano un abito Ralph Lauren, tra gli sponsor dell'evento. Demi Moore indossava un abito scintillante dorato mentre Cameron Diaz era in total black.

Reunion

Charlie's Angels - Più che mai è l'action comedy sequel di Charlie's Angels di tre anni prima, con Cameron Diaz che torna nel ruolo della spia Natalie Cook, affiancata dalle colleghe interpretate da Drew Barrymore e Lucy Liu. Demi Moore si è aggiunta al cast del sequel nel ruolo di un'ex Angel trasformatasi in antagonista.

Nel 2020, le tre spie si erano riunite in qualche modo durante una puntata del The Drew Barrymore Show. In realtà, in considerazione della pandemia di COVID-19 in atto, Cameron Diaz era stata aggiunta digitalmente alla reunion perché bloccata a Los Angeles, da dove ha realizzato la registrazione.

Serata di ritrovi

Cameron Diaz non è stata l'unica collega con la quale Demi Moore si è riunita nel corso della serata di Elle. La star di The Substance ha condiviso un dolce momento di ritrovo anche con il cast di Amiche per sempre, ovvero Rita Wilson, Melanie Griffith e Rosie O'Donnell.

Proprio il trio di attrici ha introdotto Moore sul palco della cerimonia. Il film, diretto da Lesli Linka Glatter, accreditava Demi Moore anche tra le produttrici del film, che nel cast includeva anche Christina Ricci, Thora Birch, Gaby Hoffmann, Devon Sawa e Cloris Leachman.