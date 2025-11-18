Black Clover, confermata la seconda stagione ma il doppiatore di Asta ha dubbi: "Posso ancora farlo?"

Il doppiatore inglese di Asta, Dallas Reid, commenta il ritorno dell'anime Black Clover dopo anni di pausa, tra entusiasmo e timori di non riuscire più a sostenere la vocalità estrema del personaggio che lo ha reso iconico.

Il rientro di Black Clover ha acceso le community anime prima ancora di qualsiasi trailer esteso. L'annuncio della nuova stagione, dopo una pausa durata anni, riporta al centro uno dei protagonisti più energici e vocalmente impegnativi del panorama shōnen: Asta. E anche chi lo interpreta confessa di sentirne il peso.

Il ritorno di Asta tra hype e nostalgia

La nuova stagione di Black Clover arriverà dopo quattro anni dalla conclusione della serie e due dall'uscita del film Black Clover: Sword of the Wizard King su Netflix, e l'attesa si sta trasformando in elettricità pura tra i fan. Ma l'agitazione non appartiene solo al pubblico: anche il cast sente la portata del rientro.

A Anime Pasadena 2025, l'interprete inglese di Asta, Dallas Reid, ha raccontato a Screen Rant la sua reazione all'annuncio: "Onestamente, la mia prima reazione è stata pura eccitazione - ma subito dopo è arrivato il panico! È passato tanto tempo dall'ultima volta che ho dovuto urlare così forte e così a lungo, quindi c'è stato sicuramente un po' di dubbio. Tipo: 'Posso ancora farlo? Mi ricordo anche come si va in bici?' Ma lo scopriremo quando inizieranno le registrazioni, e spero che vada tutto per il meglio."

Il riferimento diretto allo "screaming" dice molto sul ritorno: Asta non è solo un protagonista, ma un personaggio costruito su un'intensità vocale fisica, quasi atletica. Per gli spettatori, è motivo di comfort; per chi lo interpreta, una prova di resistenza. Ed è proprio questo mix di adrenalina e fragilità ciò che rende l'intervista interessante: ricordare Asta non significa solo riprendere un ruolo, ma riaccendere un motore che per anni è rimasto silenziato.

Il countdown e l'incognita doppiaggio

La nuova stagione - che dovrebbe ricevere dettagli più ufficiali al Jump Festa 2026 - non ha ancora una data d'uscita definitiva, ma la finestra più probabile è tra la fine del 2026 e il 2027. L'altra domanda che anima il fandom riguarda la possibile distanza tra la versione sottotitolata e quella doppiata: negli ultimi anni, la gap release si è ridotta al minimo e alcuni titoli hanno lanciato sub e doppiaggio in simultanea. Nulla è stato confermato, ma le aspettative vanno chiaramente in quella direzione, soprattutto considerando che la distribuzione avverrà su Crunchyroll.

Con l'anime pronto a riaccendersi, resta solo da vedere dove condurrà questa nuova fase narrativa - e cosa significherà per la prova vocale di Reid. Dopo il silenzio forzato della pausa, la domanda "Posso ancora farlo?" diventa un ponte tra performer e fan: la risposta arriverà solo in sala di doppiaggio, ma l'entusiasmo con cui l'attore parla di Asta lascia intuire che l'urlo del protagonista, presto, tornerà a farsi sentire.