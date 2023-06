Black Clover: la spada dell'Imperatore magico, su Netflix in streaming da oggi

Black Clover: la spada dell'Imperatore magico, il primo film ispirato al popolare fumetto omonimo, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 16 giugno 2023 per tutti gli utenti.

Black Clover: la spada dell'Imperatore magico, il primo film ispirato al popolare fumetto omonimo, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 16 giugno 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Il popolare fumetto Black Clover, che è stato pubblicato su Weekly Shonen Jump (Shueisha) e ha venduto oltre 17 milioni di copie, è stato trasformato per la prima volta in un film che trova il suo esordio su Netflix in tutto il mondo da oggi 16 giugno 2023 con il titolo Black Clover: la spada dell'Imperatore magico. Il film avrà una trama originale non rappresentata nei fumetti, sarà curato dall'autore del manga di origine Yūki Tabata e racconterà la storia inedita dell'Imperatore magico.

Asta, un ragazzo nato privo di magia in un mondo in cui questa è tutto, mira a diventare l'Imperatore magico, a superare le avversità, a dimostrare il suo potere e a mantenere il giuramento fatto agli amici. Per quelli che hanno poca dimestichezza con il materiale di partenza, la serie anime Black Clover è durata la bellezza di 170 episodi, andando a terminare nel 2021, curiosamente prima ancora della fine della narrazione attraverso gli amatissimi manga.