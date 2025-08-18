Black Clover, il creatore parla ufficialmente del ritorno dell'anime dopo 4 anni di pausa

Black Clover si prepara a rientrare in scena e persino il creatore Yūki Tabata, nel numero estivo di Jump Giga, ha confermato ufficialmente la nuova stagione, legandola al decimo anniversario dell'opera e ringraziando i fan per il sostegno.

Il mondo di Black Clover non ha mai smesso di appassionare una nutrita schiera di fan, anche senza una messa in onda televisiva. Dopo quattro anni di attesa, i fan possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: l'anime tornerà con un nuovo capitolo che promette di celebrare la sua eredità e rilanciarne il futuro.

Black Clover torna dopo quattro anni

L'annuncio del ritorno di Black Clover è arrivato sulle pagine del numero estivo di Jump Giga, in concomitanza con il decimo anniversario della serie. Yūki Tabata ha colto l'occasione per rivolgersi direttamente al pubblico con parole intrise di emozione: "È con immensa gratitudine ed emozione che celebriamo questo decimo anniversario! Grazie allo straordinario supporto di tutti voi, non potrei sentirmi più onorato!".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Un messaggio che conferma come l'energia dei fan sia stata il motore capace di tenere viva la fiamma del progetto, anche durante i quattro anni di silenzio televisivo.

Il mangaka ha riconosciuto la costanza della community, che in questi anni ha mantenuto l'entusiasmo vivo attraverso fan art, forum e soprattutto sostenendo le vendite del manga. Ha poi lodato la dedizione del team di produzione, che sta lavorando a una stagione capace di coinvolgere non solo il pubblico giapponese, ma anche quello internazionale, mantenendo quell'equilibrio di azione frenetica e momenti emotivi che ha reso celebre il franchise. Tabata ha scherzosamente promesso che anche loro, come i fan, continueranno a "tenere alto l'hype di Black Clover".

Un ritorno che guarda avanti

Il revival arriva in un momento particolarmente favorevole, sull'onda del successo del film Black Clover: Sword of the Wizard King. La pellicola, con i suoi ottimi incassi e la qualità tecnica apprezzata dal pubblico, ha dimostrato che l'universo narrativo creato da Tabata è più vivo che mai. Quel risultato ha probabilmente spianato la strada al ritorno televisivo, convincendo i produttori a puntare nuovamente sulla serie.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Anche se non è stata ancora fissata una data di debutto, le voci di settore suggeriscono che i lavori siano già in fase avanzata. L'attesa, dunque, si colora di aspettative: non solo la continuazione della storia, ma anche un livello di animazione in grado di reggere il confronto - se non addirittura superare - lo standard cinematografico raggiunto con Sword of the Wizard King.

Per Tabata, questa nuova stagione non è soltanto un evento editoriale, ma un dono ai fan che hanno resistito al silenzio: un'occasione per onorare il passato di Black Clover e per spingerlo verso un futuro ancora più luminoso.