Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto sta per finirlo? Annunciata la data dell’ultimo capitolo prima del previsto

Nel panorama degli anime e manga contemporanei pochi titoli hanno avuto l'impatto caotico e imprevedibile di Chainsaw Man. Ora, dopo anni di serializzazione e una seconda parte divisiva ma discussissima, la storia ideata da Tatsuki Fujimoto si avvicina alla sua conclusione ufficiale con un ultimo capitolo ormai imminente.

L'annuncio della fine: Chainsaw Man chiude con il capitolo 232

Dopo quasi sette anni di pubblicazione all'interno della linea editoriale Jump di Shueisha, il manga Chainsaw Man è ufficialmente arrivato al suo epilogo. La serie dark fantasy creata da Tatsuki Fujimoto, diventata negli anni un fenomeno globale grazie alla sua miscela di violenza stilizzata, ironia grottesca e momenti emotivi spiazzanti, terminerà con il capitolo numero 232, la cui uscita è fissata per martedì 24 marzo sulle piattaforme di lettura online Jump Plus e Manga Plus.

Chainsaw Man, il protagonista

La notizia è arrivata attraverso l'account ufficiale giapponese dedicato alla serie, e ha colto molti lettori di sorpresa. In molti si aspettavano infatti che la storia potesse proseguire ancora a lungo, soprattutto considerando che la seconda parte del manga - conosciuta come Academy Saga - ha già superato la prima per numero di capitoli.

Questa seconda fase della narrazione era iniziata il 13 luglio 2022 sulle piattaforme digitali della casa editrice, introducendo una nuova prospettiva narrativa e nuovi protagonisti, tra cui Asa Mitaka, affiancata allo storico protagonista Denji. Nel corso dei capitoli la trama si è progressivamente addensata attorno a conflitti sempre più surreali, mantenendo quell'equilibrio fragile tra tragedia, horror e umorismo nero che ha reso il manga uno dei titoli più discussi degli ultimi anni.

Negli ultimi capitoli pubblicati, la storia sembrava aver raggiunto un punto di rottura definitivo, mentre il mondo narrativo della serie veniva travolto da un'idea tanto radicale quanto inquietante: un'esistenza senza morte, dove nessuna delle due fazioni in campo riesce davvero a prevalere. Il capitolo 231 ha aggiunto un ulteriore elemento enigmatico mostrando Denji e Pochita parlare tra loro, un momento che ha intensificato la sensazione di trovarsi davanti all'atto finale della storia.

Un finale improvviso e molte domande ancora aperte

Se l'annuncio della conclusione ha sorpreso i lettori, è anche perché diversi elementi narrativi sembrano ancora sospesi. Il mondo di Chainsaw Man è infatti costruito su una rete di promesse narrative e contratti demoniaci che spesso tornano a galla molto tempo dopo essere stati introdotti.

Chainsaw Man, una scena

Uno dei punti più discussi riguarda proprio il destino di Denji e la promessa fatta in passato al personaggio di Power. Questo filo narrativo non è stato ancora affrontato nella seconda parte della serie, e molti fan si chiedono se il capitolo finale avrà spazio sufficiente per chiudere definitivamente questa linea narrativa.

Allo stesso tempo, anche il concetto di un mondo privo di Pochita - elemento fondamentale nell'identità del protagonista - resta una questione centrale che potrebbe avere conseguenze enormi sull'universo della serie. Considerando la lunghezza abituale dei capitoli del manga, alcuni lettori temono che un solo episodio finale possa non bastare per dare risposte complete a tutte queste questioni.

Proprio per questo motivo, tra la community si è già iniziato a discutere della possibilità di una terza parte della storia. Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale su un eventuale Chainsaw Man Part 3, ma la rapidità con cui è stata annunciata la conclusione della seconda parte ha alimentato numerose speculazioni.

Nel frattempo i fan avranno circa due settimane per prepararsi all'ultimo capitolo della saga di Denji e Asa Mitaka, una storia che negli anni ha saputo costruire una reputazione unica nel panorama dei manga contemporanei. Se il finale riuscirà davvero a chiudere tutti i nodi narrativi oppure lascerà spazio a nuovi capitoli futuri è una domanda che troverà risposta solo il 24 marzo, quando la motosega più famosa del manga tornerà a ruggire per l'ultima volta... forse.