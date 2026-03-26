Chainsaw Man finisce tra polemiche: il finale dell'opera di Fujimoto spezza l'entusiasmo dei fan

Quando una storia decide di chiudersi, lo fa spesso lasciando un segno. Nel caso di Chainsaw Man, però, il segno è una frattura: tra aspettative e realtà, tra ciò che è stato raccontato e ciò che improvvisamente viene rimesso in discussione.

Il finale di Chainsaw Man divide i fan: un colpo di scena trasforma l'intera storia di Denji e molti non hanno apprezzato questa chiusura. Tra nuove possibilità romantiche e occasioni mancate, l'epilogo lascia più dubbi che certezze.

Un finale che ribalta tutto: una realtà riscritta

Dopo oltre duecento capitoli costruiti tra caos, violenza e desideri semplici ma potentissimi, Chainsaw Man giunge al capolinea con una scelta narrativa che ha immediatamente acceso il dibattito. Il colpo di scena centrale è di quelli che cambiano prospettiva: senza entrare nei dettagli per non rivelare spoiler, l'intero percorso di Denji viene reinterpretato, una visione che ridimensiona quanto visto fino a quel momento.

Chainsaw Man, il protagonista Denji

Una decisione che, da un lato, tenta di offrire una sorta di "seconda possibilità" al protagonista, ma dall'altro rischia di svuotare il peso emotivo di tutto ciò che lo ha preceduto. Il nuovo scenario mostra un Denji meno schiacciato dalla sofferenza, inserito in una realtà alternativa dove incontra nuovamente figure chiave come Power.

In questo contesto, emerge una promessa silenziosa: quella di una vita più semplice, forse più gentile. E soprattutto, la possibilità di realizzare uno dei desideri più umani del protagonista, quello di avere una relazione. Una direzione narrativa più stabile, quasi una normalità che Denji ha sempre rincorso senza mai afferrarla davvero.

Eppure, proprio questa apparente "pace" porta con sé una sensazione ambigua. Il finale non chiude, ma accenna. Non risolve, ma suggerisce. E in questo spazio sospeso, molti lettori hanno percepito una mancanza: quella di una conclusione davvero definitiva, capace di dare un senso pieno al viaggio del protagonista.

L'occasione mancata: l'amore che non è tornato

Il fatto che il finale non abbia nemmeno accennato a un possibile ritorno di un legame ritenuto molto importante dai fan, viene percepito come un'occasione mancata. In una realtà riscritta, dove tutto poteva essere riorganizzato, avrebbe significato dare forma concreta al suo desiderio più profondo: non solo avere una ragazza, ma trovare qualcuno che lo capisse davvero.

Chainsaw Man, il Diavolo Motosega

Invece, la scelta di Fujimoto è stata percepita dai lettori come la sensazione di una promessa incompiuta. Denji non ottiene davvero ciò che ha sempre cercato: resta in bilico, tra possibilità e vaghezza, tra sogno e realtà.

Il risultato è un finale che divide: c'è chi apprezza il tentativo di offrire una via meno tragica al protagonista, e chi invece legge in questa chiusura una rinuncia, quasi un passo indietro rispetto alla forza emotiva costruita nel tempo. Una cosa però è certa: Chainsaw Man non si congeda in silenzio, ma lascia dietro di sé una discussione destinata a durare.