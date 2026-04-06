Chainsaw Man ritorna a sorpresa con un crossover che riaccende i fan dopo il finale del manga

Ci sono storie che non sempre tornano con annunci ufficiali o nuovi capitoli, ma con piccoli segnali, quasi strappi nella realtà narrativa. Ed è quello che è successo con un omaggio a Chainsaw Man.

Dopo la conclusione del manga, Chainsaw Man sorprende i fan con un ritorno inatteso: un crossover con Dandadan. Denji riappare in una scena folle e perfettamente in linea col suo spirito, alimentando nuove speranze sul futuro della saga.

Un ritorno inaspettato: Denji irrompe nel caos di Dandadan

La fine del manga di Chainsaw Man, firmato da Tatsuki Fujimoto, ha lasciato dietro di sé una sensazione ambivalente. Da un lato la consapevolezza di aver assistito a un'opera fuori dagli schemi, dall'altro un epilogo percepito da molti come improvviso, quasi incompleto. Non sorprende, quindi, che l'attesa per un ritorno - in qualsiasi forma - sia rimasta costante.

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Ed è proprio in questo clima sospeso che arriva una sorpresa difficile da prevedere: Denji torna, ma lo fa fuori dal suo universo narrativo. Il protagonista compare infatti in un crossover con Dandadan, all'interno del volume 23 della serie. Non un cameo timido, ma una presenza pienamente coerente con il tono surreale e irriverente dell'opera ospitante.

Nel capitolo bonus, Denji si ritrova immerso in uno scenario assurdo: una battaglia contro uno "Sharknado", mentre cavalca Beam nella sua forma di squalo, un'immagine che richiama direttamente momenti iconici già visti nell'anime e nel recente film distribuito in streaming. Ma invece di incarnare l'eroe classico, il suo obiettivo resta sorprendentemente... personale: lamentarsi perché il caos gli impedisce di andare in spiaggia a vedere ragazze.

La scena, volutamente sopra le righe, diventa il perfetto terreno di incontro tra due universi narrativi che condividono una stessa energia anarchica. Denji attacca, viene sconfitto e finisce in mare, salvo poi dimenticare immediatamente tutto non appena una bagnina lo soccorre. Il suo interesse cambia rotta in un istante, confermando una caratterizzazione che i fan conoscono fin troppo bene.

Tra fan service e identità: perché questo crossover funziona

Ciò che rende questo ritorno così efficace non è tanto la sua importanza narrativa - il capitolo non è canonico - quanto la sua autenticità. Denji non viene reinterpretato o adattato: rimane esattamente se stesso. Un personaggio guidato da impulsi semplici, spesso contraddittori, ma sempre coerenti con la sua natura.

Chainsaw Man, il protagonista Denji

Il crossover con Dandadan funziona proprio perché le due opere condividono una sensibilità simile: un equilibrio precario tra azione estrema, comicità surreale e momenti di totale imprevedibilità. In questo contesto, la presenza di Denji non appare forzata, ma quasi inevitabile, come se fosse sempre appartenuto anche a quel mondo.

Per i fan, questo episodio rappresenta molto più di una gag. È una sorta di ponte emotivo, un modo per rivedere un personaggio amato subito dopo la fine della sua storia principale. Un ritorno breve, ma significativo, che dimostra come certe figure riescano a sopravvivere anche al di fuori dei confini canonici.

Nel frattempo, l'universo di Chainsaw Man continua a muoversi su altri fronti: l'anime prosegue con nuovi archi narrativi già annunciati, mentre il recente film ha contribuito a mantenere viva l'attenzione globale sulla serie. Tuttavia, resta una domanda sospesa, quasi inevitabile: quale sarà il prossimo passo di Tatsuki Fujimoto?

Se questo crossover insegna qualcosa, è che il mondo di Denji non è davvero scomparso. Ha semplicemente trovato un altro modo per farsi vedere - anche solo per un momento - tra onde, squali e occasioni mancate... o forse inseguite con fin troppa insistenza.