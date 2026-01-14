Chainsaw Man supera Una battaglia dopo l'altra dominando la classifica dei film più votati del 2025

Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze conquista il primato dei film più apprezzati del 2025 su Letterboxd, superando blockbuster occidentali come Una battaglia dopo l'altra. La pellicola, tra azione e romance, conferma il crescente impatto globale dell'anime oltre il tradizionale fandom giapponese.

Il trionfo di Chainsaw Man su critica e pubblico

Nonostante la concorrenza agguerrita dei blockbuster occidentali, Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze ha conquistato il cuore degli spettatori con un punteggio medio di 4,4 su 5 su Letterboxd.

Il protagonista di Chainsaw Man

Il film, diretto da Tatsuya Yoshihara, ha superato titoli come Marty Supreme con Timothée Chalamet e Sinners con Michael B. Jordan e Hailee Steinfeld, affermandosi come il più apprezzato del 2025. La pellicola, che racconta l'arco narrativo di Reze, miscela con maestria azione cruenta e momenti romantici, mostrando quanto l'anime possa offrire esperienze cinematografiche altrettanto coinvolgenti dei grandi live-action hollywoodiani.

Per celebrare il successo, il team creativo ha condiviso un video messaggio di ringraziamento ai fan, includendo i doppiatori giapponesi e inglesi dei protagonisti. Yoshihara ha sottolineato l'impegno della produzione: "Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze è stato realizzato grazie all'enorme passione di ogni membro dello staff. Per alcuni, questa devozione è stata per l'intero franchise; per altri, un'offerta sincera dell'anima a una sola donna, Reze. Questo amore ha permesso a violenza, azione e romanticismo di fondersi armoniosamente, trasformando il film in un'esperienza visiva straordinaria."

L'impatto globale e il futuro dell'anime al cinema

Nonostante la straordinaria accoglienza di pubblico e critica, il film non è stato candidato ai Golden Globe, una decisione che ha scatenato polemiche tra i fan, convinti che l'anime meriti lo stesso riconoscimento dei titoli occidentali. Tuttavia, Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze ha già superato la recente vincitrice della statuetta per miglior film, Hamnet, posizionandosi al primo posto su Letterboxd, un risultato che testimonia la crescente influenza dell'anime nella cultura cinematografica globale.

Locandina di Chainsaw Man - Il Film

Dal punto di vista commerciale, la pellicola ha incassato oltre 159 milioni di dollari nel mondo, consolidando la popolarità del franchise al di là del pubblico originale del manga di Tatsuki Fujimoto. Gli sviluppi futuri includono l'arco narrativo "Assassins", che potrebbe diventare una seconda stagione o un nuovo film, confermando che Chainsaw Man non ha ancora finito di ridefinire i confini tra anime e cinema mainstream.

I fan possono già prepararsi a nuove emozioni, mentre il fenomeno di Reze Arc continua a dimostrare che il mondo dell'animazione giapponese ha sempre più voce anche nel panorama globale dei blockbuster.