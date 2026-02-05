Chainsaw Man, l'editor rivela che la storia è entrata nel suo "punto chiave": il manga sta per concludersi?

Mentre la seconda parte del manga di Chainsaw Man prosegue tra entusiasmi e critiche, l'editor conferma: qualcosa di importante sta per accadere, forse prima del previsto.

L'editor di Chainsaw Man ha dichiarato che la storia è entrata nel suo "punto chiave", alimentando le ipotesi su una possibile conclusione della Parte 2 o forse persino del manga. Tra tensioni narrative e attese irrisolte, l'opera di Tatsuki Fujimoto sembra in ogni caso avvicinarsi a una svolta decisiva.

Il "punto chiave" di Chainsaw Man

Chainsaw Man continua a essere uno dei titoli shōnen più seguiti del momento, capace di competere in termini di attenzione con colossi come One Piece, Boruto e Jujutsu Kaisen. Eppure, proprio la sua seconda parte ha diviso profondamente la community. Il ritmo più frammentato e il conflitto centrale tra Denji e Yoru non hanno convinto tutti, generando una certa stanchezza tra i lettori più affezionati.

Chainsaw Man, la locandina del film

A riaccendere il dibattito è stato Shuhei Lin, editor del manga, che ha celebrato l'uscita del volume 23 in Giappone - con Pochita in copertina nella sua forma completamente trasformata - accompagnando il messaggio con una frase destinata a far discutere: la storia sta raggiungendo il suo "punto chiave". Un'espressione breve, ma carica di implicazioni.

Per molti fan, questa dichiarazione suona come un segnale piuttosto chiaro. La Parte 2 è costruita attorno a una premessa ben definita: lo scontro tra l'Uomo Motosega e il Diavolo della Guerra. Un conflitto che Tatsuki Fujimoto porta avanti da mesi e che, narrativamente, sembra ormai vicino al suo momento di resa dei conti. Se il duello dovesse trovare una risoluzione, la conclusione di questa fase del manga apparirebbe coerente e naturale.

Questo non significa necessariamente che Chainsaw Man sia vicino alla fine definitiva. Al contrario, l'idea che la Parte 2 possa chiudersi apre scenari nuovi. Fujimoto non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul futuro della serie, ma la struttura stessa del manga lascia intendere che una terza parte sia tutt'altro che improbabile. Sarebbe lo spazio ideale per affrontare i grandi misteri rimasti in sospeso e per dare forma alle teorie che circolano da anni tra i fan.

Oltre la Parte 2: misteri irrisolti e il futuro tra manga e anime

Se la seconda parte dovesse davvero avviarsi verso la conclusione, resterebbero ancora molte domande aperte. Alcune sono diventate vere e proprie ossessioni per la community: il ruolo reale di Pochita e la sua origine, il significato ultimo dell'esistenza stessa dell'Uomo Motosega. Temi che difficilmente potrebbero essere compressi in un semplice epilogo e che sembrano richiedere un'ulteriore espansione narrativa.

Chainsaw Man, una scena con Makima

In questo senso, una Parte 3 permetterebbe a Fujimoto di tornare su un terreno più ampio, magari ricollegando le intuizioni folli e disturbanti della prima fase con le ambiguità più introspettive della seconda. Una chiusura della Parte 2 non sarebbe quindi un addio, ma una riorganizzazione del racconto.

Parallelamente, anche l'universo animato di Chainsaw Man si sta preparando a un passaggio cruciale. Lo studio MAPPA è infatti al lavoro sull'adattamento di uno degli archi narrativi più apprezzati dell'intera serie. La seconda stagione dell'anime è stata annunciata ufficialmente e porterà sullo schermo gli eventi legati agli assassini internazionali, uno snodo fondamentale per l'evoluzione della storia.

Al momento, però, non esiste ancora una data di uscita confermata. L'ipotesi più prudente colloca il ritorno dell'anime non prima del 2027, lasciando quindi al manga il compito di continuare a guidare la conversazione e a preparare il terreno.

Nel frattempo, la sensazione è che Chainsaw Man stia attraversando una fase di transizione delicata ma necessaria. Il "punto chiave" evocato dall'editor non è solo un riferimento a un evento narrativo imminente, ma sembra indicare una ridefinizione più ampia dell'opera.