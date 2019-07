C'era una volta a...Hollywood, Tom Cruise doveva avere la ruolo di Brad Pitt!

A proposito di C'era una volta a...Hollywood, Tom Cruise era stato considerato per il ruolo di Cliff Booth, poi andato a Brad Pitt. Lo ha rivelato il regista Quentin Tarantino parlando del suo film in uscita a settembre.

Il regista ha infatti dichiarato che aveva parlato con Tom Cruise di questa possibilità, che poi non è andata in porto: "Ne abbiamo parlato. Quel tipo è un grande e ci siamo trovati bene. Magari potremo collaborare su qualche altra cosa."

La verità, spiega Tarantino, è che nella sua mente la coppia protagonista del film ha sempre avuto le sembianze di Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, ma nel caso non fossero stati disponibili doveva trovare una valida alternativa: "La realtà dei fatti è che potevo avere almeno otto paia di attori che potevano realisticamente andare bene in questo genere di situazione. Quelli ho avuto alla fine rappresentavano la mia scelta numero 1. Ma si trattava di una eventualità che non potevo in alcun modo dare per scontata e dovevo necessariamente esplorare delle possibili alternative."

Kill Bill 3, Quentin Tarantino: "Io e Uma Thurman ne stiamo parlando"

Ricordiamo che C'era una volta a... Hollywood racconta di Rick Dalton, attore che ha avuto successo grazie a uno show molto seguito, sta cercando un modo per approdare al cinema. Il suo compare Cliff Booth, che è anche il suo stunt double, a sua volta cerca di diventare un attore. Il terrificante omicidio di Sharon Tate, vicina di casa di Dalton, e dei suoi quattro amici per mano dei seguaci di Charles Manson farà da sfondo alla vicenda principale.

C'era una volta a...Hollywood arriverà nelle sale italiane il 19 settembre.