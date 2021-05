C’era una volta a… Hollywood: una teoria su Sharon Tate mette in discussione il personaggio

Un fan di C'era una volta a... Hollywood ha postato su Reddit la sua teoria legata al film di Quentin Tarantino e al personaggio di Sharon Tate. Per l'esattezza, come riportato dal giornale inglese The Independent, la sua ipotesi è che quella che vediamo nel film con le fattezze di Margot Robbie non sia veramente Sharon Tate, ma semplicemente una che le somiglia.

C'era una volta a... Hollywood: un'immagine del teaser trailer

La prova a sostegno sarebbe la scena in cui Sharon va al cinema a vedere un film in cui lei stessa ha recitato, salvo non essere riconosciuta dallo staff (quando si fa fotografare davanti all'edificio le chiedono di posare al fianco del poster in modo che la gente capisca che è lei). L'illusione sarebbe confermata anche dalle scene in cui lei si rivede sullo schermo ed è la vera Tate, anziché Margot Robbie digitalmente integrata nel film d'epoca (come accade in un altro momento con Rick Dalton ne La grande fuga).

Da C'era una volta a... Hollywood a Bastardi senza Gloria: quando il cinema di Tarantino redime la storia

Quentin Tarantino e Brad Pitt sul set di C’era una volta a… Hollywood

Come però riportato da The Independent, lo stesso Quentin Tarantino ha già smentito questa teoria all'epoca dell'uscita, dicendo che la sequenza in questione era stata concepita con il solo scopo di divertire (e omaggiare i cinema di Los Angeles, a cui lui è molto affezionato). Inoltre, in tutte le altre scene di C'era una volta a... Hollywood gli altri personaggi identificano esplicitamente la donna come Sharon Tate, e la vediamo in compagnia di persone a lei legate come Roman Polanski e Jay Sebring.

C'era una volta a... Hollywood: guida ai personaggi reali nel film

C'era una volta a... Hollywood, un primo piano di Margot Robbie a Cannes 2019

Proprio in questi giorni si festeggia l'anniversario del debutto mondiale del film, presentato in concorso al Festival di Cannes il 21 maggio 2019, data simbolica per Tarantino perché coincideva con il venticinquennale di Pulp Fiction, anch'esso mostrato in anteprima sulla Croisette ai tempi. Prossimamente uscirà l'adattamento in prosa del lungometraggio, che approfondirà le vicende di Rick Dalton, Cliff Booth e le altre figure che popolano la Hollywood tarantiniana.