C’era una volta a… Hollywood e Star Wars Ep. III l'esilarante mashup (VIDEO)

Un canale YouTube ha usato C'era una volta a... Hollywood come modello per montare un video molto particolare di Star Wars Ep. III - La vendetta dei Sith. Il canale in questione, chiamato Imperator Cuts, non ha ripreso esattamente il trailer del prequel lucasiano, ma ha montato spezzoni vari in modalità tarantiniana, applicando il font delle scritte promozionali del film del 2019 e inserendo le stesse musiche che accompagnano il trailer dell'ode al cinema e al 1969. Ci ritroviamo quindi, come nella migliore tradizione dei trailer rimontati ad arte (basti pensare agli horror trasformati in commedie), di fronte a un pezzo della saga lucasiana dal sapore leggermente diverso, più malinconico ma a tratti anche più avventuroso, con il titolo C'era una volta... in una galassia lontana lontana.

L'accostamento tra C'era una volta a... Hollywood e Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith è meno azzardato di quanto si possa pensare: sul piano teorico, la saga di George Lucas, iniziata otto anni dopo gli eventi legati all'estate del 1969 e alle malefatte di Charles Manson, simboleggia la morte definitiva di un modello hollywoodiano che non esiste più, come ben sa lo stesso Quentin Tarantino (che ai tempi dell'Episodio VII si lamentò dell'estromissione del suo The Hateful Eight da un noto cinema di Los Angeles per fare spazio al nuovo capitolo stellare).

Inoltre, i due universi sono legati da almeno un attore, quel Samuel L. Jackson che dopo essere divenuto uno dei volti ricorrenti del cinema di Tarantino (è apparso in sette dei nove lungometraggi del cineasta) è anche entrato a far parte della famiglia lucasiana nei panni di Mace Windu, la cui ultima apparizione risale proprio allo scorso anno, come voce in uno dei momenti clou dell'Episodio IX. Prossimamente lo vedremo in Spiral - L'eredità di Saw, previsto per maggio 2021.