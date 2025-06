C’era una volta a... Hollywood: il sequel di David Fincher ingaggia uno dei villain DC più amati dai fan

Fervono i preparativi per il preannunciato sequel di C'era una volta a... Hollywood, che riporterà sullo schermo l'egotico stuntman scavezzacollo Cliff Booth, interpretato dalla star Brad Pitt. Dopo l'annuncio dell'ingaggio di Elizabeth Debicki e Scott Caan, un altro attore si unisce al cast e si tratta di un volto molto amato dai fan DC. Si tratta di Yahya Abdul-Mateen II, interprete del villain Black Manta nella saga di Aquaman, che sarà diretto da David Fincher nel sequel firmato dallo stesso Quentin Tarantino.

Secondo Deadline, che ha annunciato il casting, i dettagli della trama del film prodotto da Netflix sono vaghi, ma alcune fonti affermano che il film seguirà Cliff Booth nel suo nuovo ruolo di faccendiere a Hollywood dopo il salvataggio di Sharon Tate. Per quanto riguarda il personaggio interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, potrebbe essere ispirato a Jim Brown, che notoriamente ha concluso la sua carriera da giocatore di football nella Hall of Fame prematuramente per dedicarsi alla recitazione, comparendo in successi come Quella sporca dozzina.

Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Black Manta

Un sequel fortemente voluto da Brad Pitt

Dopo che Quentin Tarantino ha rinunciato a realizzare The Movie Critic, con il probabile ritorno di Brad Pitt nei panni di Cliff Booth, come suo decimo e ultimo film, la sceneggiatura è finita nelle mani di David Fincher, coinvolto dallo stesso Brad Pitt, alla ricerca di un progetto comune da realizzare dopo Seven, Fight Club e Il curioso caso di Benjamin Button.

Secondo Deadline, Brad Pitt ha effettivamente ottenuto la benedizione di Tarantino per mostrare a Fincher la sceneggiatura incentrata sulle avventure del personaggio di Cliff Booth dopo gli eventi di C'era una volta a... Hollywood. E poiché Fincher ha un contratto in esclusiva con Netflix, il film in arrivo sarà finanziato e distribuito da Netflix direttamente in streaming o con una breve finestra di uscita nelle sale.

Si fa cenno a un compenso milionario per Tarantino, attualmente impegnato nella preparazione di un'opera lirica e forse, alla ricerca della storia da girare come ultimo lungometraggio. Il film in questione, se arriverà, andrà a Sony perchè è molto improbabile che Tarantino realizzi la sua ultima regia per un servizio streaming, mentre la collaborazione tra Fincher e Netflix procede a gonfie vele.