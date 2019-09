C’era una volta a... Hollywood: la scena dopo i titoli di coda!

C'era una volta a... Hollywood: un'immagine del teaser trailer

Cosa succede nelle scene dopo i titoli di coda di C'era una volta a... Hollywood, il nuovo film di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt che è attualmente nelle nostre sale?

Ebbene sì, anche l'autore di Pulp Fiction si diverte ogni tanto a regalarci momenti aggiuntivi dopo i credits finali, come accaduto per esempio in Django Unchained che contiene un'ultima gag dopo aver letto tutti i nomi di cast e troupe. Sono sempre scene che non influiscono sulla trama stessa, nonostante i film di Tarantino siano tutti ambientati nel medesimo universo, e lo stesso vale per C'era una volta a... Hollywood, il suo nono lungometraggio, che dopo gli eventi principali si congeda con un esilarante momento di autoironica leggerezza, aggiunto al film dopo la prima mondiale a Cannes. Attenzione, seguono spoiler !

Il film, di cui abbiamo scritto nella nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood finisce ufficialmente con Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) che fa la conoscenza di Sharon Tate (Margot Robbie) dopo aver ucciso tre seguaci di Charles Manson. Segue quindi la prima parte dei titoli di coda, dedicata principalmente all'elenco del cast, suddiviso in categorie (gli attori-feticcio di Tarantino che appaiono in ruoli minori sono The Gang, con tanto di menzione per Tim Roth la cui parte è stata tagliata), e poi la gag finale: uno spot per la marca di sigarette Red Apple, elemento ricorrente nella filmografia del regista, promossa da Rick Dalton sul set della serie Bounty Law. Un rimando geniale al periodo in cui l'industria del tabacco era tra i principali sponsor di diverse serie televisive, anche d'animazione come Gli Antenati, ma anche un simpatico inside joke tarantiniano: al termine dello spot udiamo infatti lo stop del regista (che in originale ha la voce di Tarantino), al che Dalton esclama "Queste sigarette hanno un sapore di merda!".

A seguire, un altro spot, ma autentico, e solo audio: un concorso legato alla serie TV Batman, con le voci di Adam West e Burt Ward.