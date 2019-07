C'era una volta a... Hollywood: Roman Polanski contattò Quentin Tarantino per sapere del film

Quentin Tarantino, regista di C'era una volta a ...Hollywood, ha rivelato di essere stato contattato da Roman Polanski, curioso di sapere alcuni dettagli sul film.

In particolare, il regista di Rosemary's Baby voleva sapere dettagli sulle scene di C'era una volta a ...Hollywood in cui compare Sharon Tate. La pellicola infatti è ambientato nel 1969, anno in cui la moglie di Roman Polanski fu uccisa a Beverly Hills dalla setta di Charles Manson. "Quando parliamo di Roman si tratta di una tragedia che sarebbe stata inaffrontabile per la maggior parte delle persone." - ha detto Quentin Tarantino - "Voglio dire, si parla di Sharon di suo figlio che ha letteralmente vissuto senza essere neanche nato. E' una frase assurda anche solo da dire. Ho avuto la sensazione che la storia della sua morte, e la tragedia di Manson, siano entrate a far parte della storia. Perciò è importante storicamente anche al di là della sua tragedia personale. Non volevo chiamarlo e parlare con lui mentre stavo scrivendo perché non voglio chiedergli il permesso. Pensavo che non avesse bisogno di altra ansia così come non ne volevo io".

Da quanto risulta, Polanski si mise in contatto con Tarantino tramite un amico comune: "Questo amico mi ha chiamato e mi ha detto che Roman non era arrabbiato. Era solamente curioso". Tarantino decise così di invitare quell'amico a casa sua per leggere la sceneggiatura di C'era una volta a... Hollywood e poter riferire tutto al regista polacco, che a quel punto si sarebbe tranquillizzato su tutto. Roman Polanski infatti non poteva essere fisicamente presente, in quanto vive stabilmente in Europa da quando è fuggito dagli USA dopo essere stato dichiarato colpevole di stupro ai danni di una minore. Nonostante i buoni rapporti tra i due registi, l'attrice Emmanuelle Seigner criticò duramente Tarantino subito dopo il Festival di Cannes per aver "usato" nel film la figura di Polanski, interpretato dall'attore polacco Rafael Zawierucha, nonostante fosse uno dei pariah di Hollywood dopo il caso di stupro.

C'era una volta a... Hollywood uscirà nelle sale statunitensi a partire dal 26 luglio distribuito da Columbia Pictures, mentre in Italia dovremo aspettare il 19 settembre.