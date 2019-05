Cannes 2019: il film di Quentin Tarantino fa arrabbiare la moglie di Roman Polanski

La moglie di Roman Polanski contro il nuovo film di Quentin Tarantino, che nei giorni scorsi è stato presentato a Cannes 2019. Il motivo, come si può immaginare, aver fatto una storia che riprende alcuni elementi di quella che fu la strage di Bel Air.

Emmanuelle Seigner, attuale moglie di Roman Polanski, ha condiviso sul suo profilo Instagram una vecchia foto del regista insieme a Sharon Tate, con cui fu sposato per un anno, fino a quando la setta di Charles Manson non uccise lei, il bambino che aveva in grembo da nove mesi e alcuni amici la sera dell'8 agosto 1969.

"Come ci si può servire di una tragedia per calpestarla" - c'è scritto nella didascalia che accompagna la foto. Nessun riferimento esplicito a C'era una volta a... Hollywood, l'ultimo film di Quentin Tarantino che è stato prssentato a Cannes, ma un attacco "al sistema che calpesta Roman"

Nel suo post Seigner sottolinea che Roman Polanski non è stato consultato per il film di Tarantino e si augura che l'ultimo lavoro del regista possa essere buono anche se "tutta l'idea mi disturba."

Alcuni, tra i commenti, hanno dato ragione ad Emmanuelle Seigner, mentre altri, hanno ricordato all'attrice la condanna per stupro che suo marito non ha mai scontato.

Il nuovo film di Tarantino, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di C'era una volta... a Hollywood), vede è ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, e vede protagonisti l'attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) che cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Gli eventi al centro del lungometraggio danno spazio a personaggi come Charles Manson e Sharon Tate, interpretata da Margot Robbie, trucidata insieme ad alcuni suoi amici tra le mura della sua villa a Bel Air.

Tra gli interpreti del film ci sono anche Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning e Luke Perry, nel suo ultimo ruolo prima della prematura scomparsa. C'era una volta a Hollywood uscirà nelle sale italiane a settembre.